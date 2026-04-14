Franco Colapinto afuera de la Fórmula 1: la polémica predicción de un reconocido medio británico

Colapinto no tiene asegurada su renovación para 2027.

A pesar de no haber sumado ni un solo punto en la temporada pasada, Franco Colapinto se ganó la renovación con Alpine a base de actitud y buenas actuaciones que no fueron suficientes para puntuar con el ineficaz A525. No obstante, con el inicio de una nueva edición del campeonato de Fórmula 1, el pilarense ha mostrado actuaciones más sólidas, perjudicado por cuestiones de carrera que no le impidieron sumar su primer punto con el equipo galo en el GP de China.

En este contexto, se sabe que el piloto argentino necesita seguir obteniendo buenos resultados para asegurarse el asiento para el año que viene, aunque hay quienes consideran que este será su último año en la F1. Así se puede apreciar en la polémica predicción que hizo The Race, medio británico que es conocido por la poca objetividad a la hora de despreciar a los pilotos latinoamericanos y que ya tuvo episodio con Sergio "Checo" Pérez en el pasado.

De acuerdo con este portal, Franco ya no formará parte de Alpine a partir de 2027, año en el que sería reemplazado por Alex Albon, quien termina su contrato con Williams en diciembre. “Colapinto tiene tiempo, pero quizás no tanto como tendría en otros lugares, ya que el jefe del equipo, Flavio Briatore, ya ha demostrado que sigue siendo ‘absolutamente brutal’ al tratar con los pilotos”, dice la nota.

La elección de Albon como reemplazante de Colapinto vendría dada por la búsqueda de experiencia por parte del equipo galo, que también tiene alternativas en el banquillo como Paul Aron y Alex Dunne. Según The Race, Franco no volvería con esto a Williams para convertirse en el compañero de Carlos Sainz, sino que Esteban Ocon se mudaría a Grove mientras que su asiento en Haas pasaría a ser ocupado por Yuki Tsunoda.

Por otra parte, el medio ya asume una grilla sin Max Verstappen, de manera que Red Bull quedaría conformado por Isack Hadjar y Arvid Lindblad, cuyo asiento en Racing Bulls sería ocupado por Nikola Tsolov, el búlgaro de 19 años que compite en F2 con Campos Racing. De esta manera, no quedarían lugares disponibles para que Colapinto pueda continuar en la máxima categoría, una lectura que fue interpretada como otra marca discriminatoria del medio británico contra los latinoamericanos.

Alpine marcha quinto en la tabla de constructores.

La grilla de la F1 2027 según The Race