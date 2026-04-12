El papá de Doohan sangra por la herida e insinuó que Colapinto está "acomodado" en Alpine

El padre de Doohan dio a entender que Colapinto está "acomodado" en Alpine.

El padre de Jack Doohan volvió a atacar a Franco Colapinto y a Alpine en general, en la Fórmula 1. Mick Doohan, leyenda del motociclismo mundial, dio a entender que el piloto argentino de 22 años está "acomodado" en la escudería francesa liderada por Flavio Briatore por situaciones que tienen que ver más con lo extradeportivo que por lo que ocurre dentro de la pista.

Durante la entrevista con el portal español MARCA, el papá de Doohan disparó acerca de la sustitución de "Fran" a su hijo en la segunda butaca, a mediados del 2025: "Realmente no puedo comentar eso, pero creo que fue injusto... Lo fue desde el principio". Incluso, recordó que "reemplazaron a un piloto antes de empezar la temporada y, básicamente, eso fue todo".

"Mi hijo tenía un contrato de larga duración, había sido el primer piloto junior de Alpine en llegar... Estuvo claro, por razones que no puedo decir, que se tomó una dirección diferente. Y eso es todo", insistió un filoso Mick Doohan. Al mismo tiempo, aclaró que “Jack es un joven fuerte y su plan es… Ahora está compitiendo, en Barcelona, con un coche de carreras. Él está ahora con Haas F1, como piloto reserva y buscando asegurarse un asiento y, tal vez, con un equipo que está más comprometido con los contratos”.

El padre de Doohan dio a entender que Colapinto está "acomodado" en Alpine.

Doohan padre tampoco estuvo exento de la polémica hace algunos días, cuando compartió imágenes comparativas de los desempeños de su hijo y de Pierre Gasly, excompañero francés de equipo en Alpine y quien ocupa la primera butaca actualmente. Las publicaciones, originalmente difundidas por la cuenta RomanianF1, incluyeron el mensaje “Thoughts” (Pensamientos) y sugirieron la necesidad de analizar los datos expuestos. En una entrevista posterior, el ex campeón aclaró: “Era la historia de otra persona. Yo sólo la he reposteado...”.

Colapinto viene a Buenos Aires con Alpine: todo lo que hay que saber

Sin acción durante todo el mes en la F1 debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Irán, Colapinto encontró la manera de aprovechar el tiempo para hacer una exhibición en Buenos Aires. El próximo 26 de abril, el pilarense conducirá un monoplaza de la máxima categoría por las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

El coche en cuestión es el E20 con el que Lotus había ingresado a la F1 en 2012 en lugar de Renault, que abandonaba la competencia tal como sucedió en 2021 con el paso a Alpine. Motorizado con un motor Renault RS27, se trata de un monoplaza que supo tener notables actuaciones en aquella temporada de la mano de Romain Grosjean y Kimi Räikkönen, quien ganó el GP de Abu Dhabi y consiguió podios en otras seis fechas.

Claro que para esta oportunidad, el Lotus se lucirá por las calles de Palermo con el ploteo de Alpine, por lo que se tratará de una fusión entre el pasado y el presente de la fábrica de Enstone. No obstante, lo más interesante será escuchar rugir el motor V8 atmosférico de 2.4 litros, que es capaz de alcanzar las 18 mil revoluciones por minuto y que es signo de toda una época de la F1 que muchos fanáticos extrañan, especialmente con los motores actuales.

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:



● Un sector abierto y gratuito.

● Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

● En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a boxes.