La fiscalía húngara retira los cargos contra el alcalde de Budapest por la marcha del Orgullo

FOTO DE ARCHIVO: El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, saluda durante la Marcha del Orgullo de Budapest en Budapest, Hungría

​La fiscalía húngara ha retirado los cargos contra el alcalde liberal de Budapest, Gergely Karácsony, ‌por su participación ‌en la organización de una manifestación en defensa de los derechos LGBTQ+ en 2025, informó la fiscalía el jueves.

Decenas de miles de manifestantes marcharon por Budapest en junio de 2025 a pesar de la prohibición policial, convirtiendo ​la marcha del ⁠Orgullo en una manifestación antigubernamental masiva y ‌en una de las mayores muestras ⁠de oposición al ex primer ⁠ministro nacionalista Viktor Orbán.

Orbán fue derrotado en unas elecciones históricas el 12 de abril, tras 16 ⁠años en el poder, por el ​partido de centroderecha Tisza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La fiscalía imputó ‌a Karácsony antes de ‌las elecciones, en enero, alegando que había ⁠infringido la ley al organizar y liderar una concentración prohibida.

Karácsony había intentado eludir la prohibición policial registrando la marcha del Orgullo como ​un evento ‌municipal, lo que, según él, no requería permiso. La marcha en el centro de Budapest finalmente se llevó a cabo de forma pacífica.

La fiscalía anunció el ⁠jueves que retiraba los cargos contra Karácsony, señalando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de finales de abril que dictaminaba que la ley húngara de "protección de la infancia" de 2021 infringía la legislación de la UE. ‌Esta ley sirvió de base para prohibir el evento del Orgullo.

"Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Europeo (...) la fiscalía retiró los cargos contra el alcalde de Budapest por violar la ley ‌sobre la libertad de reunión", afirmaron.

El tribunal europeo consideró que la legislación restringía ilegalmente el acceso a ‌contenidos que ⁠representaban la homosexualidad y la diversidad de género y vulneraba los derechos ​fundamentales y los valores de la UE.

Con información de Reuters