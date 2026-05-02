Barcelona vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores

Boca Juniors y Barcelona se enfrentarán en el Monumental el próximo martes 5 de mayo desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores.

Así llegan Barcelona y Boca Juniors

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

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Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona viene de caer por 1 a 2 frente a U. Católica. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors perdió ante Cruzeiro por 0 a 1.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Boca Juniors se llevó la victoria por 3 a 0.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. El Xeneize es escolta del puntero del grupo con 6 unidades. Barcelona debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ubicarse último sin puntos.

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Barcelona y Boca Juniors, según país