Sorpresa en El Trece y TN: una de sus figuras anunció que se va

Importante figura dejó El Trece y TN.

En medio de un escenario cada vez más movido dentro de la televisión argentina, donde los números no acompañan y la competencia con el streaming aprieta fuerte, los canales tradicionales empiezan a mostrar señales claras de reconfiguración. No es casual que en los últimos meses se repitan cambios, levantamientos de programas y, sobre todo, salidas de figuras históricas.

En ese contexto, El Trece y TN atraviesan un momento delicado. Las decisiones de programación no logran consolidarse y el rating sigue siendo una preocupación constante, lo que genera movimientos internos que ya no pasan desapercibidos.

¿Quién es la figura que dejó El Trece y TN?

Ahí es donde aparece el nombre de Sergio Jalfin, un histórico del pronóstico del tiempo que decidió dar un paso al costado después de años de presencia en ambas pantallas. La noticia sorprendió, pero al mismo tiempo encaja dentro de este clima de cambios que atraviesa a los medios.

Sergio Jalfin anunció su salida de El Trece y TN.

Fue el propio Jalfin quien confirmó su salida con un mensaje breve pero contundente: “Se vienen nuevos desafíos por delante”. Sin dar demasiadas explicaciones, dejó en claro que su etapa en el canal está cerrada y que su futuro irá por otro camino.

Su partida no es un detalle menor. Durante estos últimos tiempos, fue una cara reconocida por el público, alguien que logró instalarse en la rutina diaria de los televidentes. Por eso, su salida se siente como algo más que un cambio individual.

En paralelo, crece la sensación de que estas decisiones no son aisladas. Cada salida, cada ajuste y cada movimiento parecen formar parte de un proceso más amplio que está redefiniendo el mapa de la televisión.

Sergio Jalfin contó que tendrá nuevos desafíos.

Así, mientras los canales buscan reinventarse para no perder terreno, las figuras empiezan a moverse en consecuencia. Y en ese juego, lo que hoy se presenta como una elección personal, muchas veces también refleja una realidad que cambia más rápido de lo que parece.

Esto llega también un momento muy conflicto para los meteorólogos debido al desfinanciamiento del gobierno al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que provoca serios problemas para conocer el clima en nuestro país.