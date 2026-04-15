Ver fútbol en vivo por TV, una misión casi imposible: cinco plataformas y dudas para el Mundial

Argentina es un país futbolero por excelencia. Los cinco millones de personas en la calle tras salir campeón del Mundo en 2022 lo demuestran y, por consiguiente, la posibilidad de ver partidos de fútbol en vivo es una de las actividades que más disfruta el futbolero nacional. Sin embargo, es una actividad que se torna cada vez más complicada, no solo por los precios, sino también por la multiplicidad de plataformas. A esta situación, por otro lado, se le suma la ya extraña situación que va a ocurrir en el Mundial 2026 en la que la TV Pública transmitirá con un contenido de llamativa calidad.

Ver fútbol-o deportes- en Argentina se tornó complicado. En la multiplicidad de torneos, por ejemplo, se nota la dificultad de ver estos encuentros. Para ver todos los encuentros de la Liga Profesional se necesita el ya conocido "Pack Futbol" porque los partidos son transmitidos tanto por TNT como por ESPN Premium. A su vez, esta misma situación se vive para seguir el fútbol argentino de ascenso. Si bien es una plataforma gratuita, la búsqueda de los hinchas termina en otra plataforma: LPF Play.

En solo dos torneos, ya son dos plataformas diferentes y, por ejemplo, a esto se suma que la Copa Argentina es propiedad exclusiva de TyC Sports. Es decir, los tres campeonatos del fútbol nacional se transmiten por diferentes señales y formas. En cuanto al precio, desde ya, lo más caro es el pack fútbol que tiene un precio promedio de 23 mil pesos, según cual sea el cable operador. Sin embargo, a esta situación se le suman las copas internacionales.

Para ver torneos como la Copa Libertadores, ESPN transmite en su cable básico algunos encuentros junto a Fox Sports. Por ejemplo, Boca se transmitó en el encuentro ante Barcelona de Ecuador en Fox Sports Sin embargo, River Plate, Racing o San Lorenzo, que son parte de la Copa Sudamericana, son transmitidos en su mayoría por DirecTv. Es decir, aparece una nueva plataforma a la multiplicidad de lugares y señales. Por ejemplo: DirecTv tiene un pack particular que se llama Pack Fútbol que presenta a DGO y, a su vez, a todo el fútbol a través de un pack. En su totalidad sale 30 mil pesos. Sin embargo, la señal es vía internet, es decir, se necesita de un prestador que, el mínimo, rondan los 28 mil pesos.

A esta dificultad, desde ya, se le suma los otros tipos de torneos internacionales como Champions League, Liga de España, Premier League y demás torneos que, en muchos de estos casos, se transmiten a través de la plataforma Disney + que es parte del mismo conglomerado que ESPN y que ronda los 15 mil pesos. Es decir que, para ver todo el fútbol disponible en Argentina, se necesita -cuanto menos- tres plataformas diferentes con pagos separados: DGO, Disney y Pack Fútbol. Si bien hay promociones que juntan todo, a eso hay que sumarle el valor de internet y el cable operador. En definitiva, el valor ronda según los relevamientos que hizo El Destape los 60 mil pesos.

Bajo estas situaciones, una de las salidas que encontró el futbolero es el de las páginas "ilegales" que rondan por internet y que generan cierto grado de vulnerabilidad a los equipos en los que son reproducidos. En este sentido, como ya contó El Destape, el acuerdo comercial de Argentina y Estados Unidos exige medidas contra las transmisiones ilegales. En el punto (i) del artículo 1.10 conocido como "Cuestiones adicionales de propiedad intelectual" también se inscribe que Argentina se compromete a “investigar y presentar procesos penales contra operadores de sitios web con sede en Argentina que participan en piratería de derechos de autor a escala comercial”. En este punto, los sitios web que operan retransmitiendo partidos de fútbol de Primera División del Futbol Argentino, como Fútbol Libre, Xuper Tv, Magis TV o páginas similares parecen ser los más apuntados ante este avance.

La TV del Mundial

El otro gran problema que se viene por delante para los futboleros pasa por cómo ver el Mundial de Fútbol 2026. DirecTv es la empresa tiene todos los partidos del torneo y, desde ya, lo transmitirá a través de su propia plataforma. Mientras que, hasta el momento, otras señales como TyC Sports -que aparece en todos los operadores de cable- no tendrán partidos para transmitir: es decir, una empresa toma prácticamente todo el torneo. La exclusividad de DirecTv abarca entre 71 y 73 partidos: es decir más del 65% del Mundial. La Tv Pública, por su parte, solo tendrá 10 partidos. Por su parte, Telefe tendrá 30 partidos en total, pero con 10 repetidos con Tv Pública.



Al respecto, Claudio Martínez, exdirector ejecutivo de la Tv Pública, indicó a este medio: "La televisión pública tanto acá como en cualquier parte del mundo donde exista es un servicio público, por lo tanto tiene que garantizar la transmisión gratuita y general para todo el país de los eventos culturales y deportivos que sean de interés general". Argentina, a diferencia del Reino Unido, por ejemplo no transmitirá por completo el torneo. La BBC si transmitirá para toda la isla el torneo en Europa al igual que, por ejemplo, la radio pública de Uruguay que hará lo mismo con 30 partidos. En Brasil será gratuito por YouTube.

En ete sentido, Martínez agregó: "Esta decisión que ha tomado la televisión pública de solo transmitir diez partidos del Mundial incluyendo los de la selección argentina de algún modo cumple con con esta ley, pero obviamente priva a muchos argentinos y argentinas en todo el territorio nacional de la posibilidad de ver otros partidos que son relevantes, que son interesantes de la fiesta del fútbol mundial que se da cada cuatro años". Por otro lado, finalizó: "La TV Pública se pierde la posibilidad de poner una voz propia, lo cual no no es poco".