Sporting Cristal vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores

Sporting Cristal recibe el próximo martes 5 de mayo a Palmeiras por la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Coloso Victoriano.
Así llegan Sporting Cristal y Palmeiras
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
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Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores
Sporting Cristal sacó un triunfo frente a Junior, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 4 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
En la fecha anterior, Palmeiras logró empatar 1-1 ante Cerro Porteño. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Palmeiras fue el ganador por 2 a 1.
Con 6 puntos y 4 goles, Sp. Cristal encabeza el Grupo F, mientras que Palmeiras está en segunda posición, sumó 5 unidades y convirtió 4 tantos.
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 5: vs Junior: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Palmeiras en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Sporting Cristal y Palmeiras, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas