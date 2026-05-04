Atención integral para adolescentes: Formosa refuerza el acceso al sistema de salud con un nuevo espacio especializado

El Gobierno de Formosa inauguró un Consultorio de Adolescencia en el centro de salud del barrio Guadalupe para ampliar el acceso a atención específica en esta etapa. La medida apunta a consolidar un enfoque integral que no solo atienda lo clínico, sino también problemáticas clave como salud mental, salud sexual y consumos.

“El objetivo es fortalecer el acceso de los adolescentes a servicios de calidad, en un entorno confidencial y adaptado a sus necesidades”, señaló la responsable del área, Mónica Guillermo. El espacio busca reducir barreras de acceso y generar confianza, un factor central para que los jóvenes consulten a tiempo.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, refuerza una estrategia de prevención: acercar el sistema de salud a los adolescentes para intervenir antes de que las problemáticas se agraven y mejorar el vínculo con esta población.

Participación juvenil y trabajo comunitario

La jornada inaugural contó con la participación de estudiantes de 5° y 6° año de la EPEP N°51 “José G. Artigas”, quienes participaron en actividades de promoción y reflexión, además de aportar su mirada sobre la importancia del cuidado de la salud. Desde la organización destacaron que este tipo de articulación entre el sistema sanitario y las instituciones educativas resulta clave para acercar los servicios a la población adolescente y fomentar su participación activa.

Este nuevo espacio propone un abordaje integral de problemáticas clave mediante un enfoque que vincula la salud sexual y reproductiva con la atención en salud mental. Asimismo, contempla la prevención de consumos problemáticos y brinda herramientas de acompañamiento para el desarrollo de proyectos de vida.

Por su parte, la directora del centro de salud, Valeria Venica, valoró la incorporación del consultorio y subrayó que permitirá ampliar y mejorar la atención destinada a adolescentes del barrio y zonas cercanas. "Y, sobre todo, que sea un lugar amigable, accesible, que favorezca la consulta y el acompañamiento", expresó.

La puesta en funcionamiento de este nuevo consultorio consolida las políticas públicas destinadas a la salud integral de las y los adolescentes en Formosa. Esta apertura representa un avance concreto en la infraestructura sanitaria provincial, diseñado específicamente para atender las necesidades particulares de este grupo etario mediante servicios especializados.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron que la iniciativa se integra en un enfoque sostenido para garantizar el bienestar en todas las etapas de la vida. El objetivo central es fortalecer el acompañamiento comunitario y asegurar un acceso equitativo a la prevención, así como promover un sistema de salud inclusivo y de cercanía.

Salud y adolescencia

Durante el 2026 la provincia impulsó políticas sanitarias destinadas a los niños y adolescentes para acompañarlos a tanto en la salud como en la educación. Ante el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas del Calendario Nacional en todos los centros de salud provinciales. El jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, enfatizó la importancia de completar los esquemas en dos etapas clave: el ingreso escolar para niños de 5 años y la cohorte de 11 años.

En el primer caso, se aplican refuerzos contra la poliomielitis, varicela y las vacunas triple viral y bacteriana; mientras que para los 11 años, la convocatoria alcanza a todos los nacidos en 2015, incluso si aún no cumplieron la edad al momento de asistir al vacunatorio.

En paralelo, se llevó adelante una jornada de formación en Clorinda destinada a más de 100 directivos y docentes de niveles primario y secundario. Esta iniciativa, articulada entre los Ministerios de Desarrollo Humano y de Cultura y Educación, se centró en brindar herramientas para el abordaje de la salud mental y la prevención del suicidio en el ámbito escolar. El encuentro, realizado en la Escuela de Frontera N°17, contó con la participación de especialistas del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, quienes profundizaron en ejes prioritarios como los primeros auxilios psicológicos y la prevención del ciberacoso.

Desde la organización se destacó que la escuela funciona como un espacio estratégico de contención y detección temprana de señales de alerta. Durante la actividad, organizada por la Delegación Zonal Clorinda, se fomentó el intercambio de experiencias entre 11 instituciones educativas para consolidar redes de acompañamiento. El objetivo central fue fortalecer el vínculo entre la comunidad docente y los equipos de salud, además de promover los entornos seguros y una comunicación abierta que permita intervenir oportunamente ante situaciones de crisis en el alumnado.