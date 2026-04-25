Prevención y salud mental: Formosa capacita a docentes para abordar situaciones de riesgo en escuelas

El Gobierno de Formosa llevó adelante en Clorinda una jornada de formación destinada a docentes y directivos, con el objetivo de fortalecer herramientas para el abordaje de la salud mental en el ámbito escolar y la prevención del suicidio.

La actividad, enmarcada en las acciones de la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio, reunió a más de 100 educadores de los niveles Primario y Secundario en la Escuela de Frontera N°17 “Manfredi de Hertelendi”. La iniciativa fue articulada entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Cultura y Educación, con la participación del equipo de salud mental del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”.

Durante el encuentro se trabajaron contenidos vinculados a primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio y ciberacoso, ejes considerados prioritarios en el contexto actual. “Es fundamental que los docentes cuenten con herramientas concretas para poder detectar señales de alerta y actuar de manera oportuna ante situaciones de crisis que puedan atravesar los estudiantes”, aseguró durante la actividad el director de Salud Mental y Prevención de las Adicciones, Marcelo Kremis.

Formación para la detección temprana

El funcionario remarcó el valor del trabajo conjunto entre áreas y aseveró que "el abordaje de la salud mental requiere de un trabajo articulado entre distintos sectores, donde la escuela cumple un rol clave como espacio de contención y escucha”. La jornada, convocada por la Delegación Zonal Clorinda, permitió además el intercambio de experiencias entre docentes de 11 instituciones educativas, lo que consolidó redes de acompañamiento y fortalece el vínculo entre la comunidad educativa y los equipos de salud.

En ese sentido, se hizo especial hincapié en la necesidad de construir entornos escolares seguros, promover la comunicación abierta y detectar de manera temprana posibles factores de riesgo. Las disertaciones estuvieron a cargo del propio Kremis y de la psicóloga Fabiola Iza, integrante de la línea telefónica de prevención del suicidio, quienes brindaron herramientas prácticas para intervenir en situaciones complejas.

Una política sostenida de prevención

Estas capacitaciones se integran en una estrategia provincial diseñada para consolidar un enfoque integral en salud mental. Esta iniciativa cuenta con la participación activa de diversos organismos y actores del sistema educativo, quienes trabajan de manera coordinada para robustecer las capacidades institucionales en la materia.

Desde la organización se subrayó la importancia de ampliar estos espacios de formación para optimizar la detección temprana y asegurar intervenciones adecuadas ante situaciones de crisis. En este sentido, se ratificó el compromiso de fortalecer las redes de cuidado en las escuelas, además de priorizar como entornos fundamentales para la contención y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.