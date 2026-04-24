Quién es la pareja de Adrián Pallares: así es Cecilia, la madre de sus tres hijas

En más de una oportunidad, Pallares se definió como un padre comprometido con el día a día de sus hijas.

Adrián Pallares es uno de los nombres más reconocidos del periodismo de espectáculos en Argentina. Con una carrera consolidada en televisión y radio, el conductor de Socios del Espectáculo mantiene una fuerte presencia mediática. Sin embargo, su vida privada se mantiene lejos del foco público, especialmente en lo que respecta a su familia.

La vida privada de adrián pallares, lejos de las cámaras

A lo largo de los años, Adrián Pallares se destacó por informar sobre la intimidad de las celebridades, pero eligió un camino completamente distinto cuando se trata de su propia historia personal. El periodista ha sido claro en múltiples oportunidades sobre su decisión de preservar a su entorno más cercano.

Esa postura se traduce en una exposición mínima de su esposa e hijas, quienes rara vez aparecen en redes sociales o en eventos públicos. Incluso, el propio conductor manifestó su incomodidad frente a la difusión de imágenes privadas, marcando un límite claro entre su trabajo y su vida familiar.

Quién es Cecilia, la esposa de Adrián Pallares

Detrás del perfil bajo que caracteriza al conductor, aparece Cecilia, su pareja desde hace muchos años. Aunque no forma parte del mundo mediático ni busca protagonismo, su rol en la vida de Adrián Pallares es fundamental.

Cecilia lo acompaña desde sus inicios en los medios, cuando daba sus primeros pasos como productor en el programa “La linterna”. Desde entonces, se consolidó como su compañera de vida y sostén en cada etapa de su carrera. Su presencia constante, aunque discreta, fue clave en el crecimiento profesional del periodista.

A diferencia de otras parejas de figuras públicas, Cecilia eligió mantenerse completamente alejada de la exposición, priorizando la intimidad familiar y el día a día fuera del ámbito mediático.

La familia de Adrián Pallares: sus tres hijas

Fruto de la relación entre Pallares y Cecilia nacieron sus tres hijas: Mía, Sol y Ema. La familia mantiene un perfil bajo, en línea con la postura del periodista respecto a la exposición mediática.

Fuera de su trabajo en los medios, su agenda está atravesada por la vida familiar

En una entrevista con la revista Paparazzi, el conductor fue contundente al explicar su decisión: “Hablar de mi familia no es lo que más me divierte... Es muy difícil que yo exponga a mi familia y no comparto cuando son imágenes robadas de momentos que compartimos con mi mujer y mis hijas, en privado”.

Esa mirada se traduce en una presencia casi nula de sus hijas en los medios, incluso en un contexto donde la sobreexposición suele ser habitual.

Cómo es Adrián Pallares como padre y en su vida cotidiana

Más allá de su rol como periodista, Pallares se define como un padre presente. En distintas declaraciones, aseguró ser “atento” y destacó que, si bien no es celoso, sí mantiene una actitud cuidadosa con sus hijas.

Su rutina está marcada por la vida familiar. Los fines de semana suelen incluir encuentros con sus padres, salidas al teatro y actividades vinculadas a la crianza. Según contó, gran parte de su tiempo fuera del trabajo está dedicado a acompañar a sus hijas en su día a día.

Además, destacó el valor de compartir tiempo juntos: las salidas familiares suelen ser de los cinco integrantes, reforzando un vínculo cercano y cotidiano.