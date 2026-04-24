San Lorenzo vs Platense por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo visita a Platense por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 en un duelo que se volvió decisivo para ambos. El Ciclón, dirigido por Gustavo Álvarez, llega obligado a ganar para meterse entre los ocho mejores de la Zona A y mantener con vida sus chances de clasificación a los playoffs. El Calamar, por su parte, necesita un triunfo y depender de otros resultados para soñar con un lugar en la próxima instancia.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Platense?

El partido entre Platense y San Lorenzo se disputará este viernes 24 de abril desde las 21:30hs en el estadio Ciudad de Vicente López, con la particularidad de contar con presencia de ambas hinchadas. La dirigencia azulgrana acordó 5000 entradas para los hinchas visitantes, que coparán el reducto del local en una noche de definiciones. El contexto le suma tensión a un cruce que se podrá ver por ESPN Premium y que funciona como virtual final anticipada para los dos planteles.

San Lorenzo suma 19 puntos y viene de empatar sin goles frente a Vélez en el Nuevo Gasómetro, resultado que le impidió meterse directamente en zona de clasificación. Álvarez todavía no perdió desde que asumió la conducción del equipo, con cuatro empates y dos victorias en seis presentaciones. El plantel llega sin Luciano Vietto, descartado por una distensión en el isquiotibial derecho que lo marginará durante alrededor de tres semanas.

Platense atraviesa un presente irregular en el torneo local pese al envión anímico que significó el triunfo histórico ante Peñarol por la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Walter Zunino cayó 4-3 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero y quedó con 16 unidades en la 11ª posición de la Zona A. Para seguir con chances matemáticas de avanzar, el Marrón tiene que ganar sus dos partidos restantes y aguardar por resultados ajenos.

El antecedente más reciente entre ambos fue en agosto de 2025 por el Clausura, con victoria del local por 2 a 1. En ese encuentro, Ronaldo Martínez marcó un doblete para el Calamar y Elías Báez descontó transitoriamente para el Ciclón. El historial del último tiempo muestra paridad, sin empates en los cruces más recientes y con leve ventaja para la visita.

Posibles formaciones

Platense: Matías Borgogno; Mateo Mendía, Eugenio Raggio, Juan Ignacio Saborido, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Nicolás Retamar; Guido Mainero, Franco Zapiola; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Matías Hernández; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Platense vs San Lorenzo: Datos del partido