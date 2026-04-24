Independiente vs Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026: cuando juegan, formaciones y como ver en vivo

Independiente visita a Deportivo Riestra en un partido decisivo por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Avellaneda busca asegurar su clasificación a los octavos de final en la última jornada de la fase regular, aunque se deba un partido mas por el paro que suspendió la fecha 9. El escenario será el estadio Guillermo Laza, donde el local intentará conseguir su primer triunfo del certamen. Ambos equipos llegan con realidades opuestas y objetivos muy distintos para este cierre de zona.

¿Cuándo juegan Independiente y Deportivo Riestra?

Independiente visitará a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza este viernes 24 de abril desde las 17 hs. El partido del Torneo Apertura 2026, que será dirigido por Luis Lobo Medina, se podrá ver a través de ESPN Premium.

El Rojo se ubica sexto en la tabla con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y tres derrotas. Una victoria le permitiría alcanzar las 24 unidades y quedar prácticamente con un pie y medio en la próxima instancia. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega en alza tras ganar dos de sus últimos tres partidos, incluido el 3-1 frente a Defensa y Justicia. En el empate restante, el combinado de Avellaneda rescató un punto valioso ante Boca en La Bombonera.

Del otro lado aparece un Deportivo Riestra que transita un presente muy complicado en el certamen. El Malevo marcha último en la Zona A con apenas siete puntos y todavía no consiguió una victoria en el torneo. El equipo conducido por Guillermo Duró acumula siete empates y siete derrotas, tras caer 2-0 frente a Talleres en la fecha anterior. La falta de gol es uno de sus principales problemas, ya que convirtió apenas tres tantos en catorce presentaciones.

El historial reciente entre ambos elencos favorece ampliamente al Rojo en los últimos cruces. Independiente y Riestra se enfrentaron cuatro veces en Primera División, con dos triunfos para el conjunto de Avellaneda, uno para el Malevo y un empate. El último antecedente fue el 10 de noviembre de 2025, cuando el Rojo se impuso por 1-0 en el Guillermo Laza con gol de Santiago Montiel. En noviembre de aquel año también se dio un empate sin goles entre ambos equipos.

Para este encuentro, Gustavo Quinteros tendrá una baja sensible en la formación titular. Ignacio Malcorra arrastra una molestia en el tobillo y se apunta a que esté disponible para el duelo postergado ante San Lorenzo. En contrapartida, Ignacio Pussetto vuelve a la nómina luego de no haber sido considerado en la fecha anterior por decisión técnica. Guillermo Duró, por su parte, apostará por la base que viene utilizando en las últimas presentaciones del certamen.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Miguel Barbieri, Juan Randazzo, Facundo Miño; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Pablo Monje, Matías García, Rodrigo Sayavedra; Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.

Independiente vs Deportivo Riestra: ficha tecnica