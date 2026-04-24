Ver Independiente vs. Deportivo Riestra en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Rojo busca seguir sumando.

Independiente visita este viernes a las 17 horas a Deportivo Riestra por la fecha 16 del torneo Apertura. El conjunto que dirige Gustavo Quinteros va en busca de un triunfo que le permita asegurar su clasificación a los playoff del campeonato, contra un equipo que todavía no ganó en lo que va del certamen pero que suele ser un hueso duro de roer cuando juega en condición de local.

El Rojo llega entonado después de conseguir un muy buen triunfo por 3 a 1 frente a Defensa y Justicia, que le permite depender de sí mismo para clasificar, después de un arranque de torneo con muchos tropiezos. Sacar 7 de los últimos 9 puntos en juego le permitieron al conjunto de Avellaneda acomodarse en la tabla y quedar en la sexta posición, a falta de dos encuentros para el cierre de la fase regular.

Por dónde ver Independiente contra Deportivo Riestra

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente de este viernes 17 horas en el Guillermo Laza será transmitido por ESPN Premium.

La duda de Gustavo Quinteros para enfrentar a Riestra

Quinteros comienza a encontrar el once titular en Independiente. Después de la victoria ante el Halcón de Varela, hubo varios jugadores que terminaron aprobando su performance y la principal duda del entrenador pasa en realidad por la recuperación física de un jugador que es fundamental en el equipo, pero que encontró en los partidos ante Boca y Defensa un buen reemplazante.

Maxi Gutiérrez marcó el 2 a 1 ante Defensa y Justicia.

Se trata de Santiago Montiel, quien viene de recuperarse de un desgarro y jugó algunos minutos en el segundo tiempo del último encuentro. En su posición estuvo el chileno Maximiliano Gutiérrez, quien tuvo buenas actuaciones y fue principalmente ante el equipo de Florencio Varela una de las principales figuras, por lo que la duda es si sostenerlo una vez más desde el inicio o poner desde el arranque al ex Argentinos Juniors, que sufrió muchos problemas físicos este semestre y quieren llevarlo de a poco.

Ávalos es el goleador del torneo con nueve anotaciones.

Luego no parece haber grandes dudas: hoy Gabriel Ávalos es el goleador del torneo con 9 anotaciones y el futbolista más importante del plantel. La defensa parece consolidada con el colombiano Arias, la dupla Lomónaco y Valdez estuvo más firme contra Defensa y Zabala cumple, mientras que en mitad de cancha Marcone viene siendo la otra gran figura, Pérez Curci cumplió, Malcorra aún debe mejorar y Abaldo es de los más desequilibrantes, pero todavía puede dar más.

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