Querétaro finaliza participación en torneo mexicano de fútbol con triunfo visitante

Querétaro finalizó el viernes su participación en el torneo Clausura del fútbol mexicano con ‌un triunfo visitante de ‌2-1 ante Puebla en el inicio de la decimoséptima y última jornada de la temporada regular.

Los "Gallos Blancos" de Querétaro remontaron un gol en contra y lograron la victoria con anotaciones de Ali Ávila y Daniel Parra.

En el partido disputado en el estadio Cuauhtémoc de ​Puebla, el equipo ⁠local se adelantó a los 10 minutos cuando ‌Brayan Garnica aprovechó un error defensivo del ⁠mediocampista español Carlo García para ⁠quedarse con el balón y definir desde fuera del área ante la portería desprotegida.

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Puebla se quedó con un hombre ⁠menos a los 16 minutos por la ​expulsión de Garnica, quien vio la ‌tarjeta roja tras cometer fuerte ‌falta a Juan Pablo Cazares.

Querétaro estuvo cerca de empatar ⁠a los 34 minutos con un remate del senegalés Jean Unjanque que pegó en el travesaño.

La igualada para Querétaro llegó a los 55 minutos cuando ​Ávila remató ‌con la cabeza un centro enviado desde el sector izquierdo por el argentino Lucas Rodríguez.

El equipo visitante dio la vuelta al marcador y registró su triunfo a los 79 minutos ⁠por conducto de Parra, quien definió frente a la portería tras un pase de Ávila con la cabeza.

Así, Querétaro finalizó en el undécimo lugar con 20 puntos, mientras que Puebla registró 13 unidades en el decimoséptimo y penúltimo sitio.

El sábado se jugarán los partidos entre Pachuca-Pumas UNAM, ‌Tigres UANL-Mazatlán, Toluca-León, Guadalajara-Tijuana, Bravos Ciudad Juárez-Atlético San Luis y América-Atlas.

Las "Águilas" del América, los "Rojinegros" del Atlas, Tigres, los "Xolos" de Tijuana y León buscan los tres últimos boletos para meterse a la postemporada o liguilla, instancia a la ‌que clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho sitios de la tabla general al final de las 17 jornadas ‌de la ⁠temporada regular.

Guadalajara, Pumas UNAM, Pachuca, Cruz Azul y Toluca son los equipos que ya están ​instalados en los cuartos de final.

La última jornada concluirá el domingo cuando Santos Laguna enfrente a Monterrey y Cruz Azul juegue ante Necaxa.

Con información de Reuters