Querétaro finaliza participación en torneo mexicano de fútbol con triunfo visitante

Querétaro finalizó el viernes su participación en el torneo Clausura del fútbol mexicano con un triunfo visitante de 2-1 ante Puebla en el inicio de la decimoséptima y última jornada de la temporada regular.
Los "Gallos Blancos" de Querétaro remontaron un gol en contra y lograron la victoria con anotaciones de Ali Ávila y Daniel Parra.
En el partido disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el equipo local se adelantó a los 10 minutos cuando Brayan Garnica aprovechó un error defensivo del mediocampista español Carlo García para quedarse con el balón y definir desde fuera del área ante la portería desprotegida.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Puebla se quedó con un hombre menos a los 16 minutos por la expulsión de Garnica, quien vio la tarjeta roja tras cometer fuerte falta a Juan Pablo Cazares.
Querétaro estuvo cerca de empatar a los 34 minutos con un remate del senegalés Jean Unjanque que pegó en el travesaño.
La igualada para Querétaro llegó a los 55 minutos cuando Ávila remató con la cabeza un centro enviado desde el sector izquierdo por el argentino Lucas Rodríguez.
El equipo visitante dio la vuelta al marcador y registró su triunfo a los 79 minutos por conducto de Parra, quien definió frente a la portería tras un pase de Ávila con la cabeza.
Así, Querétaro finalizó en el undécimo lugar con 20 puntos, mientras que Puebla registró 13 unidades en el decimoséptimo y penúltimo sitio.
El sábado se jugarán los partidos entre Pachuca-Pumas UNAM, Tigres UANL-Mazatlán, Toluca-León, Guadalajara-Tijuana, Bravos Ciudad Juárez-Atlético San Luis y América-Atlas.
Las "Águilas" del América, los "Rojinegros" del Atlas, Tigres, los "Xolos" de Tijuana y León buscan los tres últimos boletos para meterse a la postemporada o liguilla, instancia a la que clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho sitios de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.
Guadalajara, Pumas UNAM, Pachuca, Cruz Azul y Toluca son los equipos que ya están instalados en los cuartos de final.
La última jornada concluirá el domingo cuando Santos Laguna enfrente a Monterrey y Cruz Azul juegue ante Necaxa.
Con información de Reuters