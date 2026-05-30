Formosa reafirma su apuesta a las juventudes con la tercera edición del Parlamento Juvenil: inclusión y salud mental

La Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES), dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, anunció la puesta en marcha de la tercera edición del Programa Parlamento Juvenil de Formosa 2026. Esta iniciativa destinada a estudiantes del nivel secundario promueve el debate, la participación democrática y la elaboración de propuestas vinculadas a la realidad educativa y social de las juventudes.

La propuesta fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 1918/26, y se consolida como la continuidad de una política educativa provincial que busca sostener y defender los espacios de participación estudiantil. Esto surge como una respuesta directa a la discontinuidad del programa Parlamento Juvenil del Mercosur a nivel nacional, lo que garantizó que la juventud no pierda sus canales de expresión.

El proyecto fue promovido de forma activa por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), organización que impulsó la necesidad de mantener vigentes estos ámbitos. Gracias a este esfuerzo, los jóvenes formoseños contarán con una estructura formal dedicada a la representación, el debate y el intercambio de ideas.

Un espacio para debatir y construir propuestas

En diálogo con Agenfor, el director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, destacó el crecimiento que registró el programa en sus primeras ediciones y valoró el trabajo que realizan los centros de estudiantes y la FeCES como herramientas de organización y participación juvenil.

El Parlamento Juvenil propone instancias de intercambio donde los estudiantes pueden analizar problemáticas vinculadas a la escuela secundaria, debatir diferentes perspectivas y elaborar propuestas destinadas a mejorar distintos aspectos de la vida educativa y comunitaria.

Además de fomentar la participación democrática, la iniciativa busca fortalecer capacidades relacionadas con el pensamiento crítico, la argumentación, la escucha activa, el respeto por la diversidad de opiniones y el compromiso ciudadano.

La salud mental se incorpora como nuevo eje

Una de las principales novedades para la edición 2026 es la incorporación de la salud mental como una temática específica de trabajo dentro de la agenda estudiantil. Esta decisión responde de manera directa a una demanda emergente de los propios jóvenes, quienes identificaron la necesidad urgente de abordar estas problemáticas de forma institucional.

Desde la organización explicaron que la iniciativa surgió a partir de las inquietudes expresadas por los alumnos durante las actividades del año pasado. En esos espacios surgieron de forma recurrente preocupaciones vinculadas al bienestar emocional, la ansiedad, la convivencia dentro de la escuela, el desarrollo de los vínculos interpersonales y la importancia de contar con herramientas de contención.