Marfileño Operi es convocado para el Mundial como sustituto por lesión de Akpa

Foto de archivo de Christopher Operi de Costa de Marfil

Costa de Marfil se ha visto obligada a ‌modificar su ‌convocatoria para el Mundial tras la baja por lesión del defensa Clément Akpa, confirmó el sábado la federación local.

Su puesto lo ocupará el ​lateral izquierdo ⁠Christopher Operi, que formó ‌parte de la convocatoria ⁠para la fase ⁠final de la Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos a ⁠principios de año, pero ​que se lesionó ‌en marzo, cuando Costa ‌de Marfil venció a ⁠Corea del Sur y Escocia en la ventana de amistosos internacionales.

Akpa, que ha ​sido ‌internacional en cinco ocasiones, sufrió una lesión en el aductor durante un entrenamiento con el Auxerre de ⁠Francia y se perdió la última jornada de la Ligue 1 a principios de este mes.

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Operi, que juega en el club turco Istanbul Basaksehir, se ‌ha incorporado a la concentración de la selección marfileña en París.

Costa de Marfil disputará un amistoso contra Francia el 4 ‌de junio en Nantes antes de partir hacia el Mundial, donde ‌se enfrentará ⁠a Ecuador, Alemania y Curazao en el ​Grupo E.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)