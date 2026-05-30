Marfileño Operi es convocado para el Mundial como sustituto por lesión de Akpa

Costa de Marfil se ha visto obligada a modificar su convocatoria para el Mundial tras la baja por lesión del defensa Clément Akpa, confirmó el sábado la federación local.
Su puesto lo ocupará el lateral izquierdo Christopher Operi, que formó parte de la convocatoria para la fase final de la Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos a principios de año, pero que se lesionó en marzo, cuando Costa de Marfil venció a Corea del Sur y Escocia en la ventana de amistosos internacionales.
Akpa, que ha sido internacional en cinco ocasiones, sufrió una lesión en el aductor durante un entrenamiento con el Auxerre de Francia y se perdió la última jornada de la Ligue 1 a principios de este mes.
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Operi, que juega en el club turco Istanbul Basaksehir, se ha incorporado a la concentración de la selección marfileña en París.
Costa de Marfil disputará un amistoso contra Francia el 4 de junio en Nantes antes de partir hacia el Mundial, donde se enfrentará a Ecuador, Alemania y Curazao en el Grupo E.
(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)