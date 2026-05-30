Dónde funciona el TelePASE obligatorio en CABA y cómo sacarlo

El sistema TelePASE se convirtió en una herramienta habitual para miles de conductores que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). A través de un dispositivo adherido al parabrisas, permite pasar por los peajes sin detenerse y sin necesidad de utilizar efectivo. Además, en varias autopistas su uso es obligatorio para acceder a tarifas bonificadas y evitar recargos.

Actualmente, funciona en todas los trayectos administrados por AUSA y también en los principales accesos y corredores viales del país.

¿En qué autopistas porteñas funciona el TelePASE?

En la Ciudad de Buenos Aires, el TelePASE opera en todas las autopistas gestionadas por AUSA. Entre ellas se encuentran:

Autopista 25 de Mayo.

Autopista Perito Moreno.

Autopista Arturo Frondizi.

Autopista Presidente Illia.

Autopista Dellepiane.

Paseo del Bajo.

Desde 2020, el uso de TelePASE es obligatorio en las autopistas porteñas. Los vehículos que no están adheridos pueden pagar tarifas más altas o utilizar modalidades especiales como el Pase Diario.

Además, varios peajes ya funcionan mediante pórticos inteligentes que leen automáticamente la patente del vehículo, eliminando las tradicionales cabinas de cobro.

¿En qué accesos del AMBA y rutas nacionales funciona el sistema TelePASE?

El dispositivo también puede utilizarse en los principales accesos al AMBA y en rutas nacionales concesionadas. Según la red oficial de TelePASE, funciona en:

Acceso Norte.

Acceso Oeste.

Autopista Buenos Aires – La Plata.

Autopista Riccheri.

Ezeiza – Cañuelas.

Camino del Buen Ayre.

Corredores viales nacionales como RN 3, RN 5, RN 7, RN 8, RN 9, RN 11, RN 19, RN 34 y RN 226, entre otros.

La red continúa ampliándose y suma nuevas concesiones en distintos puntos del país.

Paso a paso: ¿Cómo adherirse al TelePASE?

La adhesión puede realizarse de manera online a través del sitio oficial de TelePASE. El usuario debe registrar los datos del vehículo, seleccionar un medio de pago y activar el dispositivo TAG.

El sistema permite pagar mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales habilitadas. Además, muchas autopistas ofrecen carriles exclusivos para vehículos adheridos, lo que agiliza la circulación en horarios de alta demanda.