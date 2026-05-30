El Gobierno de Milei autorizó a una empresa a operar vuelos no regulares en Argentina

El Gobierno nacional oficializó la autorización para que la empresa Oritroy Sociedad Anónima preste servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, tanto dentro del país como hacia el exterior. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el último martes mediante la Disposición 8/2026.

La autorización permite a Oritroy ofrecer vuelos chárter o bajo demanda, combinando pasajeros y cargas en rutas nacionales e internacionales. Sin embargo, la empresa aún no posee la habilitación definitiva para operar, ya que debe obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos en un plazo máximo de 180 días desde la publicación oficial.

Según la norma, Oritroy acreditó la capacidad técnica y económica financiera requerida por el Código Aeronáutico para recibir una autorización aerocomercial. No obstante, no se conocen detalles sobre la flota con la que planea operar ni sobre su modelo de negocio, y tampoco tiene presencia pública ni antecedentes relevantes en el sector.

Fuentes oficiales reconocieron que se trata de una compañía "muy pequeña" y no brindaron mayores precisiones sobre sus planes. La empresa tiene domicilio en el barrio porteño de Caballito.

Esta autorización se enmarca dentro del Decreto 599/2024, impulsado por la administración de Javier Milei, que flexibilizó el acceso al mercado aerocomercial y facilitó la entrada de nuevos operadores. El decreto contempla permisos para servicios regulares y no regulares, tanto nacionales como internacionales, y simplificó trámites para aeronaves de hasta 19 plazas.

La administración de Javier Milei simplificó trámites para aeronaves de hasta 19 plazas.

La disposición oficial también menciona que, para este tipo de empresas, se puede iniciar simultáneamente la autorización comercial y el trámite para obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, acelerando así el proceso de habilitación.

Un caso similar ocurrió con Domus Airways S.A., una empresa aérea estadounidense fundada por un empresario argentino que recibió autorización para operar rutas nacionales e internacionales en 2025 sin haber realizado vuelos previos. Domus proyectaba usar aeronaves con capacidad para entre 60 y 120 pasajeros.

El dueño de Domus, Damián Toscano, también fundó Alas del Sur, una aerolínea con base en Córdoba que llegó a tener más de 30 rutas habilitadas en 2017, aunque nunca incorporó aviones ni comenzó a operar. Estos antecedentes generan interrogantes sobre la viabilidad y el alcance de proyectos como el de Oritroy.

Nuevos vuelos entre Argentina e Israel

Cabe recordar que el Gobierno nacional oficializó la autorización para que la aerolínea de bandera israelí, El Al Israel Airlines LTD, opere vuelos regulares entre Argentina e Israel. La medida se apoya en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado en 2017 y en el Memorándum de Entendimiento celebrado el 19 de abril de 2026 en Jerusalén.

La medida se concretó mediante la disposición 6/2026 publicada en el Boletín Oficial, que habilita a la compañía a brindar servicios de transporte de pasajeros y cargas en rutas directas. En este sentido, el texto establece la posibilidad de realizar escalas intermedias y conexiones más allá de los destinos principales, lo que amplía el alcance de la operatoria.