El mercado festeja un nuevo ajuste e ignora la nueva crisis fiscal que se viene

El Riesgo País quebró la barrera de los 500 puntos y cerró en 496 puntos, por el alza generalizada de los bonos de la deuda pública, mientras el Merval se disparó 2,8% en divisas y el dólar mayorista retrocedió medio punto para cerrar en 1.391,5 pesos, redondeando una jornada financiera positiva que festejó el presidente Javier Milei en las redes sociales.

Los mercados expresaron así el respaldo a la nueva decisión de la administración de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de recortar unos 3 billones de pesos del gasto público para compensar la caída de la recaudación de 8 puntos en el primer trimestre del año, sin preocuparse por el efecto recesivo que tendrá la medida que anticipará una nueva retracción de los ingresos fiscales.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La situación fiscal es tan crítica que la propia agencia Fitch, que hace una semana mejoró la calificación de la deuda pública a B-, aclaró que la mejor posición externa y fiscal está construida sobre el aporte de las provincias, a través de la colocación de deuda en los mercados internacionales que ayudaron al frente externo y asumiendo los gastos e inversión pública que dejó de hacer la gestión nacional.

En el informe siguiente de Fitch advirtió que “la mejora de la calificación soberana refleja la posición externa más sólida de Argentina” a la que aportaron las provincias con emisiones de deuda por 4.400 millones entre el año pasado y lo que va de 2026. “Fitch estima que la emisión provincial en 2025 y 2026 representará más del 55% de la acumulación neta de reservas proyectada de Argentina para finales de 2026”, destacó.

Respecto de la situación fiscal, destacó que “parte de la reciente mejora fiscal del soberano se ha producido a expensas de un debilitamiento de las finanzas provinciales” y anticipó que “las provincias recibirán menos apoyo del gobierno federal, al tiempo que enfrentarán mayores obligaciones de gasto y una flexibilidad limitada para ajustar sus finanzas”.

Efecto ajuste

Nada de lo que se le reivindica a la administración de Milei y Caputo fue alcanzado por mérito de medidas nacionales sino por el ajuste y el aporte de las provincias, como destacó el informe de la única consulta que mejoró la calificación de la deuda soberana, mientras sus competencias Moody’s estima que mantendrá la nota en la revisión de julio y S&P Global Rating se mantuvo en silencio.

Ajeno a esta definición de Fitch, Milei se concentró en el resultado de un día de la jornada financiera, con el Merval subiendo 2,3% en pesos y 2,8% en dólares, con la divisa retrocediendo 0,5% en el mayorista a 1.391,5 pesos, con los bonos registrando subas que llevaron al riesgo país a 496 puntos, el menor valor desde enero pasado cuando tocó los 483 puntos.

“TMAP. MAGA. VLLC!”, publicó Milei en la red social X, las siglas de “todo marcha de acuerdo al plan”, “make Argentina great again” (“hagamos grande a Argentina de nuevo”) y “viva la libertad, carajo”, al sumarse al posteo del jefe de gabinete de Economía, Federico Nuñez. No sucedía esto con ese índice desde el 2 de febrero pasado, cuando tocó los 496 puntos, aunque volvió a subir y se mantuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos.

Más motosierra

El Gobierno Nacional oficializó este lunes una nueva reestructuración presupuestaria mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, que implica recortes y reasignaciones de partidas por cerca de 3 billones de pesos.

Entre los principales puntos del ajuste aparecen recortes en partidas de distintos programas sociales, educativos, sanitarios y de infraestructura; reducción de fondos para universidades, obras de agua potable y programas vinculados a medicamentos y tratamientos de salud, y reasignación de recursos para cubrir mayores gastos previsionales.

El politólogo Nicolás Tereschuk (@escriba, en la red social X) explicó cómo se realizó el ajuste en el programa de obras públicas. “Agarran un número general y lo dividen por cada programa de obras: Sean obras de mantenimiento en Buenos Aires, San Luis, Misiones, Chaco u obras de Seguridad en Mendoza, Santa Fe, La Rioja, Chubut. A todas se les recorta: - $ 940.523.960”.

No hay ningún análisis sobre la viabilidad de cada ajuste, solo un recorte general para cumplir con el compromiso de superávit primario en un contexto de caída de la recaudación impositiva de 8% real en el primer trimestre del año.

“Cuando se compara el acumulado del primer trimestre con igual período de 2025, medido a precios constantes de 2026, el resultado primario se ubica 5,4% por debajo del registrado el año pasado. En otras palabras, la caja sigue cerrando, pero ya no con la holgura que ofrecía la primera parte del proceso de ajuste”, advirtió el economista de Fiel, Isidro Guardarucci.

En un artículo en la publicación mensual de la consultora, advirtió que “la política fiscal sigue siendo contractiva y el resultado permanece en terreno positivo” pero ahora “el tipo de desafío empieza a cambiar. Ya no se trata sólo de sostener el ajuste inicial, sino de preservar el superávit cuando los ingresos reales no ayudan y algunos componentes del gasto comienzan a mostrar recomposiciones”.

El Gobierno eligió ir por el camino del ajuste del ajuste, potenciando el efecto recesivo que anticipa una menor recaudación impositiva, lo que obligará a nuevos ajustes o a asumir que el superávit fiscal es el generador de la recesión económica y ya no un activo para seducir a los mercados.