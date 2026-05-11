A horas de una nueva marcha federal universitaria los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apuestan a que una nueva demostración masiva en las calles marque la vigencia del reclamo por el financiamiento a las universidades. Del gobierno nacional, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y del subsecretario de políticas universitarias Alejandro Alvarez ya no esperan nada. Sin embargo hay en las últimas horas una renovada confianza en la Corte Suprema de Justicia que tiene la última palabra en esta batalla que se trasladó a los tribunales.

“Veo que la Corte definirá que se pague. Pero nadie sabe cuándo será”, anticipa un rector del CIN en permanente diálogo con sus colegas de todo el país. “Jurídicamente es claro el escenario. Por eso los fallos de primera instancia y segunda instancia dijeron eso. Sino….. cerremos el Congreso”, completa.

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Ejemplifican con la reforma laboral que con fallo de Cámara el gobierno decidió aplicarla. “Para la ley que les gusta es válido el procedimiento”, reflexiona el mismo interlocutor.

La sentencia por la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, vetada e insistida en ambas cámaras cuenta con fallos de primer y segunda instancia. La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones resolvió y le transfirió por recurso extraordinario a la Corte la definición final. “Como las universidades son la parte demandante ahora están en condiciones de pedir la ejecutabilidad de la sentencia”, evalúan en el CIN.

Es lo que está en discusión en este momento. Si luego de la marcha avanzar con este paso legal o aguardar a los plazos imprecisos del Máximo Tribunal. “Lo estamos analizando con los equipos legales. Lo cierto es que esa opción es un camino paralelo, más complicado”, replican en una casa de estudios.

“El Poder Ejecutivo continúa obligado a cumplir la Ley. La sentencia que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso. La concesión del recurso extraordinario no lo exime del cumplimiento de la manda legal”, opinó Emiliano Yacobitti en sus redes sociales.

Entre tanto los dos funcionarios encargados del área se mostraron juntos trabajando está tarde pero no hubo mayores precisiones. El diálogo con las universidades está cortado desde febrero cuando se intentó una mesa de diálogo por una nueva ley. El Gobierno no encontró consenso entre los rectores no dentro del Congreso para avanzar con su debate.

Mañana se espera una concentración masiva en plaza de mayo y en distintos puntos del país. Apelan a que haya amplia presencia federal con imágenes de concentraciones en distintos puntos de las provincias. “Lo hicimos en 2024 cuando Milei tenía 70% de imagen positiva ¿No la vamos a hacer ahora que tiene 40?”, se pregunta un organizador.