10 recomendaciones para evitar que la IA te de siempre la razón

Muchas veces los chatbots intentan ser complacientes y responder con seguridad incluso cuando no tienen datos suficientes.

Las inteligencias artificiales conversacionales como OpenAI ChatGPT, Google Gemini y Anthropic Claude tienen una característica que puede jugar en contra de los usuarios: muchas veces intentan ser complacientes y responder con seguridad incluso cuando no tienen datos suficientes. Ese comportamiento suele derivar en las conocidas “alucinaciones”, respuestas incorrectas o inventadas que la IA presenta como si fueran verdaderas.

En los últimos meses empezó a popularizarse una solución simple para reducir este problema: configurar instrucciones personalizadas que obliguen a la IA a priorizar precisión antes que amabilidad. La idea es modificar la forma en la que el chatbot responde para que sea más crítico, transparente y menos propenso a validar automáticamente cualquier afirmación del usuario.

Qué cambios hay que hacer para mejorar las respuestas de la IA

El método consiste en agregar un prompt permanente dentro de las configuraciones del asistente. Ahí se le pide a la inteligencia artificial que sea rigurosa, que diferencie claramente entre hechos comprobados y suposiciones, y que admita cuando no sabe algo. También se le solicita que no invente información para completar respuestas y que corrija errores del usuario si detecta inconsistencias.

Otro de los puntos importantes es el llamado “sesgo cero” o modo anticomplacencia. Con esta indicación, la IA deja de buscar agradar constantemente y pasa a señalar problemas lógicos, errores técnicos o afirmaciones dudosas. Esto cambia bastante la experiencia de uso: las respuestas suelen ser menos emocionales y más directas, aunque también mucho más útiles para quienes buscan información confiable.

La solución es configurar instrucciones personalizadas que obliguen a la IA a priorizar precisión antes que amabilidad.

Además, las instrucciones recomiendan evitar expresiones demasiado categóricas. En lugar de responder con absoluta certeza, la IA puede usar frases como “es probable”, “según la información disponible” o “no hay suficientes datos para confirmarlo”. Ese pequeño cambio ayuda a reducir las falsas afirmaciones que muchas veces aparecen en conversaciones complejas.

Las configuraciones también sugieren que el chatbot se autocorrija si detecta contradicciones en sus propias respuestas y que mantenga neutralidad en temas sensibles o polémicos. Aunque estas medidas no eliminan por completo las alucinaciones, sí pueden disminuirlas de manera considerable.

Cómo configurar las instrucciones personalizadas

En ChatGPT, las instrucciones se agregan desde el apartado de “Instrucciones personalizadas”. En Gemini, la opción aparece dentro de “Contexto personal”, mientras que en Claude se encuentra en la sección “Instrucciones para Claude”.

El cambio puede hacer que las respuestas parezcan menos “simpáticas”, porque la IA dejará de validar automáticamente todo lo que dice el usuario. Sin embargo, justamente ese comportamiento más crítico es el que puede convertir a estas herramientas en asistentes mucho más confiables para estudiar, trabajar o buscar información.