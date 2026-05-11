A casi dos años del RIGI: los sectores ganadores y las críticas de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la evolución del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la apuesta del gobierno de Javier Milei para intentar conseguir inversiones reales, que fijó un esquema que garantiza estabilidad fiscal, impositiva, cambiaria y jurídica por 30 años a los desarrollos adheridos.

Kicillof también afirmó que el nivel de ejecución de los proyectos anunciados bajo el RIGI es de sólo un 3% y puso el foco en que hay una gran diferencia entre los anuncios del gobierno nacional y lo que realmente desembolsaron hasta el momento estas iniciativas.

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Además, cuestionó al “Súper RIGI”, recién lanzado por el ministro de Economía, Luis Caputo: “¿quién va a invertir si no vende?”, criticó Kicillof. El gobernador también señaló en una entrevista en Radio 10 que, en realidad, la Argentina atraviesa una etapa de “desinversión” y que “si uno mira la inversión extranjera durante la etapa de Milei, es negativa”.

A dos años del RIGI

El RIGI entró en vigencia el 8 de julio de 2024 y el gobierno publicó la reglamentación el 23 de agosto de ese año. Está vigente hace ya casi dos años. El período para que se presenten proyectos concluía el 8 de julio de este año, pero el gobierno lo prorrogó por doce meses y ahora vence en julio de 2027.

El esquema prácticamente no sumó nuevos proyectos de inversión a la Argentina. Más bien, posibilitó que los grandes desarrollos que ya estaban en carpeta, incluso con algún grado de avance, se presentaran al esquema de beneficios para lograr concretarse.

Los defensores dicen que era la única forma de que avancen los grandes proyectos de inversión en una economía en crisis. Los críticos, en cambio, señalan que no hacía falta otorgarles tantos atractivos durante tres décadas en materia aduanera, impositiva y jurídica. Sobre todo cuando las pymes, uno de los sectores más golpeados desde diciembre de 2023, no gozan de esos atractivos.

Los cierto es que, según información oficial, el RIGI hasta el momento tiene 36 solicitudes de adhesión presentadas que suman un total de US$ 97. 000 millones. El Ministerio de Economía aprobó 14 proyectos (el 38,8%) por alrededor de US$ 28.500 millones. Todavía hay 22 que acumulan promesas de inversión por US$ 68.000 millones que esperan la luz verde del quinto piso del Palacio de Hacienda.

Si bien es cierto que se trata de proyectos de capital intensivo y a largo plazo, hasta el momento las grandes inversiones –o una parte de ellas- no se volcaron en la economía real. El último informe del Banco Central sobre Inversión Extranjera Directa (IED) sobre los resultados de 2025, presentado el jueves pasado, no refleja los montos anunciados por el gobierno nacional. El BCRA mostró que, al cierre del año, hubo una salida neta de capitales de US$ 4.687 millones, contabilizando también las cancelaciones de deudas de las empresas.

Sectores ganadores

Hasta el momento, en el RIGI están involucradas alrededor de 40 compañías, principalmente de los sectores de petróleo y gas y minería, que se llevan más del 90% de las presentaciones. Dentro de la minería, el litio y el cobre se llevan la mayoría de los dólares prometidos. Los de cobre, que son a muy largo plazo –próxima década-, apenas se están comenzando a mover.

También hay algunos proyectos de energía e infraestructura. Logística y siderurgia tienen uno cada uno. No tienen proyectos bajo el RIGI los sectores de tecnología, turismo y la industria forestal. El único proyecto rechazado en el RIGI fue de para producir litio y estaba a cargo de la empresa china Ganfeng Lithium.

El último en conseguir la adhesión es el proyecto de oro y plata Diablillos por US$ 481,7 millones, que está ubicado en el límite de Salta y Catamarca y obtuvo el visto bueno este lunes mediante una resolución oficial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que iba a acelerar las aprobaciones de los proyectos que se presentaron al RIGI y que son evaluados por el Comité. En los próximos 30 días seguramente el Palacio de Hacienda informe de una decena de adhesiones aprobadas, sobre todo se espera que haya adhesiones vinculadas a Vaca Muerta.

Qué rol tienen las pymes y el consumo en las inversiones

Además, Kicillof cuestionó por qué se otorgan beneficios excepcionales y “por tiempo indeterminado” a grandes emprendimientos extranjeros, mientras que las pymes industriales y los inversores argentinos no tienen condiciones especiales.

Kicillof expresó que “metieron dentro del régimen este, también a sectores que tienen una rentabilidad muy buena y que venían invirtiendo muy fuertemente”, asegurando que “ahí ya se desnaturalizó completamente”.

Ante los datos que indican una parálisis de la inversión en el inicio de 2026, Kicillof vinculó la falta de inversión empresarial con la caída del consumo interno, señalando que “el mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende? ¿Para qué vas a invertir si tenés la mitad de las máquinas en la Argentina paradas, con una lona encima?”. Por último, detalló que “lo que se necesita es reactivar y eso es con salarios mejores”.