Fecha y hora de los cuartos de final del Torneo Apertura

El Torneo Apertura 2026 entró en su etapa más caliente y los ocho mejores equipos del certamen ya tienen confirmado el cronograma de los cuartos de final. La ronda anterior dejó eliminados a candidatos de peso como Boca, que cayó en un partido increible ante Huracán, Independiente, Vélez y Estudiantes, y abrió la puerta a una llave con clásicos, sorpresas y partidos de altísimo voltaje. Además de la eliminación de San Lorenzo ante River en un partido dramático que se definió por penales.

Belgrano, Unión, Argentinos Juniors, Huracán, Rosario Central, Racing, River y Gimnasia La Plata se repartirán los boletos a la próxima ronda en cuatro cruces a partido único. La Liga Profesional aprovechó la pausa en las copas internacionales para condensar la jornada en dos días consecutivos. Acá, todos los detalles sobre la fecha, el horario y la programación completa de los cuartos de final.

Cuándo son los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma oficial, con cuatro cruces que se jugarán entre martes y miércoles. La programación aprovecha la pausa en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para concentrar la actividad del torneo local en pocos días. El campeón se consagrará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los partidos del martes 12 abrirán esta etapa de eliminación directa con dos encuentros en el interior y en el AMBA. Belgrano recibirá a Unión de Santa Fe desde las 19, en el Gigante de Alberdi, en un duelo que enfrentará al ganador del clásico cordobés contra una de las revelaciones de los octavos. Más tarde, a las 21.30, Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

La actividad del miércoles 13 cerrará la programación con los otros dos cruces de la llave. Rosario Central enfrentará a Racing desde las 19 en el Gigante de Arroyito, después de la goleada del Canalla a Independiente y del triunfo agónico de la Academia sobre Estudiantes en La Plata. El cierre de la jornada será a las 21.30, cuando River reciba a Gimnasia La Plata en el Monumental, tras la clasificación por penales del Millonario ante San Lorenzo y la sorpresiva victoria del Lobo en Liniers frente a Vélez.

Fecha y hora de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Los cuatro partidos de cuartos de final del Apertura 2026 se jugarán con la siguiente programación:

Martes 12 de mayo, 19hs: Belgrano vs. Unión.

Martes 12 de mayo, 21.30hs: Argentinos Juniors vs. Huracán.

Miércoles 13 de mayo, 19hs: Rosario Central vs. Racing.

Miércoles 13 de mayo, 21.30hs: River vs. Gimnasia La Plata.

Todos los encuentros se jugarán a partido único en cancha del equipo mejor posicionado en la fase regular. En caso de igualdad al término de los 90 minutos, habrá 30 minutos de tiempo suplementario y, de persistir la paridad, la definición será por penales. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, también en los estadios de los equipos mejor ubicados en las tablas de la fase regular. El ganador del Apertura sumará una plaza para la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones 2026 frente al ganador del Torneo Clausura, que se jugará en la segunda mitad del año.