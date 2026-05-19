La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se declaró en estado de “alerta y movilización” y responsabilizó al Gobierno por la “profunda crisis” que atraviesa el sistema de transporte en el país.

Desde los gremios del sector advirtieron sobre el deterioro de la actividad y remarcaron el impacto que tienen los aumentos tarifarios sobre los trabajadores. Además, denunciaron pérdida de derechos laborales, persecución a la protesta y una creciente judicialización de los conflictos sindicales.

La central sindical, encabezada por Juan Carlos Schmid, realizó una conferencia de prensa en la que el dirigente adelantó que evalúan futuras medidas de fuerza. “Estamos analizando qué tipo de acción vamos a llevar adelante”, sostuvo. Schmid también destacó el alineamiento de la CATT con la CGT y recordó que el sector acompañó todas las medidas impulsadas por la central obrera.

Crisis en el transporte: pagar caro por un peor servicio

Durante la presentación, la Confederación difundió un documento con fuertes cuestionamientos a la gestión de Javier Milei. Allí señalaron que la desregulación, el freno a la obra pública y la ausencia de una política integral de transporte profundizaron la crisis del sector. Según afirmaron, el aumento internacional del combustible agravó aún más un escenario que “golpea de lleno a los trabajadores”, quienes “pagan más, viajan peor y ven deteriorada su calidad de vida”.

La entidad también alertó por el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, factores que —según indicaron— afectan la seguridad vial y operativa. Sobre los incrementos en las tarifas, remarcaron que el transporte pasó a representar un gasto fijo cada vez más pesado dentro del presupuesto familiar.

“Cada aumento del boleto reduce directamente el ingreso disponible de los trabajadores”, expresaron. Además, cuestionaron el estado de las rutas nacionales y aseguraron que la paralización de obras y la falta de controles incrementaron los riesgos de accidentes. “La falta de inversión se mide en vidas”, advirtieron.

La CATT también rechazó las iniciativas para desregular la Ley de Cabotaje Nacional, al considerar que ponen en riesgo la soberanía marítima y fluvial y favorecen el ingreso de embarcaciones extranjeras con tripulación del exterior.

Por último, criticaron la eliminación del Ministerio de Transporte y sostuvieron que el sistema quedó “sin planificación y sin conducción”. “El transporte funciona como una red integrada. Sin coordinación, el sistema se deteriora, y eso ya está ocurriendo”, concluyeron.