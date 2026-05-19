Repechaje de Gran Hermano 2026: fecha de cuándo es y qué participantes vuelven a entrar

Santiago del Moro confirmó que el repechaje de “Gran Hermano” se definirá durante la gala del miércoles 20 de mayo.

La casa de Gran Hermano atraviesa uno de los momentos más esperados de la temporada con la llegada del repechaje. Después de semanas marcadas por eliminaciones, conflictos y estrategias, el reality de Telefe volverá a abrir sus puertas para el regreso de exparticipantes y el ingreso de nuevos jugadores.

Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026

El repechaje de Gran Hermano se definirá el miércoles 20 de mayo de 2026, según confirmó el conductor Santiago del Moro durante una de las últimas emisiones del programa. La gala marcará el inicio de una nueva etapa dentro del reality, ya que varios exjugadores tendrán la posibilidad de regresar a la competencia gracias al voto del público y a un sistema especial de selección.

Según explicó Del Moro, dos participantes volverán a ingresar por decisión de la audiencia. Además, otros dos jugadores entrarán mediante la modalidad Golden Ticket, una herramienta que permitirá a la producción definir regresos estratégicos. La expectativa entre los fanáticos creció en redes sociales durante las últimas horas, especialmente porque el conductor también dejó abierta la posibilidad de nuevos ingresos sorpresa.

Qué participantes forman parte de la placa de repechaje

La lista oficial del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada incluye a 16 exparticipantes que buscarán una nueva oportunidad dentro de la casa más famosa del país.

Los jugadores que integran la placa son:

Brian Sarmiento

Tomy Riguera

Nazareno Pompei

Franco Poggio

Carlota Bigiliani

Carmiña Masi

Jenny Mavinga

Lolo Poggio

Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski

La Maciel

Yipio Pintos

Grecia Colmenares

Nick Sícaro

Martin Rodríguez

Danelik Galazán

La diversidad de perfiles y estrategias genera incertidumbre sobre quiénes tendrán más chances de volver. Algunos participantes lograron gran apoyo del público durante su estadía en la casa, mientras que otros quedaron envueltos en fuertes polémicas antes de ser eliminados.

El repechaje suele modificar completamente el desarrollo del juego, ya que los exjugadores regresan con información del exterior y una mirada distinta sobre las alianzas y conflictos internos.

Cómo será la nueva etapa de Gran Hermano

El sistema Golden Ticket permitirá el ingreso de jugadores seleccionados de manera especial por la producción del reality.

El regreso de participantes no será el único cambio dentro de Gran Hermano. Además de los repechajes confirmados, comenzaron a circular versiones sobre el posible ingreso de entre cuatro y seis jugadores completamente nuevos.

Aunque la producción todavía no confirmó identidades ni cantidad exacta de ingresos, la posibilidad de sumar nuevos participantes podría alterar por completo el equilibrio de la competencia. La estrategia apunta a renovar la dinámica del reality en una etapa decisiva del programa, donde cada movimiento empieza a tener impacto directo en la definición del juego.

Durante las últimas semanas, las tensiones entre grupos crecieron notablemente y varios jugadores comenzaron a quedar aislados dentro de la convivencia. El ingreso de ex participantes podría reconfigurar alianzas y generar nuevos enfrentamientos.

El repechaje promete cambiar el juego en Gran Hermano

Cada edición de Gran Hermano encuentra en el repechaje uno de sus momentos más fuertes. El regreso de jugadores eliminados suele provocar sorpresa, discusiones y cambios inesperados en las estrategias de los participantes que continúan en carrera.

Además, quienes vuelven a la casa cuentan con una ventaja importante: ya conocen la repercusión del programa afuera y pueden interpretar mejor la imagen que dejaron durante su primera etapa en competencia.

La gala del miércoles 20 de mayo aparece así como uno de los eventos más esperados de la temporada. Entre el voto del público, los Golden Ticket y la posible llegada de nuevos jugadores, el reality prepara una semana clave que podría modificar por completo el rumbo de Gran Hermano Generación Dorada.