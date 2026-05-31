Colombianos acuden a las urnas para escoger nuevo presidente en medio de una creciente polarización

FOTO DE ARCHIVO. La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, asiste al cierre de campaña en Bogotá

Por Luis Jaime Acosta y Nelson ​Bocanegra

BOGOTÁ, 31 mayo (Reuters) - Los colombianos elegirán el domingo el próximo presidente entre un líder de izquierda que ofrece la continuidad de los programas del actual gobierno, un empresario ‌de derecha que promete mano dura ‌para cambiarlo todo y una política que busca convertirse en la primera mujer en gobernar el país sudamericano.

Las encuestas pronostican que ninguno de los candidatos logrará la mayoría absoluta en la primera vuelta, lo que obligaría a un balotaje en junio entre los dos con mayor votación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La elección se produce en medio de una profunda polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro para reducir la desigualdad y la pobreza, y los que, ​además de cambios sociales, reclaman ⁠respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad deteriorada por grupos armados ‌ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

La izquierda llega unida a ⁠la contienda electoral, la derecha dividida y el centro ⁠debilitado con una escasa intención de voto, según las encuestas.

El candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, un filósofo de 63 años educado en Bulgaria, lidera las encuestas, aunque sin alcanzar más ⁠del 50% de los votos para evitar una segunda vuelta el 21 de ​junio, con un programa que incluye la búsqueda de la paz ‌con los grupos armados ilegales a través del ‌diálogo.

Detrás de Cepeda, quien promete continuar las políticas para combatir la profunda desigualdad social ⁠con subsidios para los pobres, educación universitaria gratuita para los jóvenes y una mejor cobertura de salud, se ubica el abogado y empresario "outsider" de derecha, Abelardo De La Espriella.

SIMILITUDES EN PLANES DE GOBIERNO

El empresario, de 47 años, propone una ofensiva contra los grupos armados ilegales, fortalecer las ​Fuerzas Armadas, un ‌crecimiento sostenido de la economía de 5% anual para conseguir los recursos que permitan financiar los programas destinados a reducir la pobreza, mejorando la educación, la salud y la vivienda para los más pobres, además de generar empleo.

El candidato del movimiento "Firmes por la Patria", quien compite sin el apoyo de los partidos políticos tradicionales, ⁠dice que Cepeda es el heredero de Petro y representa una amenaza para la democracia y la economía por sus planes que incluyen la extensión de la prohibición de nuevos proyectos de petróleo.

De La Espriella dice que ha financiado su campaña con recursos propios, sin recibir donaciones de partidos o grandes empresas. Reuters no pudo verificar independientemente esa afirmación.

En tercer lugar, aparece Paloma Valencia, apoyada por el partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y quien se destacó desde el Senado como una de ‌las principales figuras de la oposición al Gobierno de Petro.

Valencia propone un programa de gobierno con varias similitudes con De La Espriella, incluyendo mano dura contra la corrupción, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, además de exenciones tributarias a las empresas para generar empleo e impulsar programas sociales para mejorar la salud, la educación y la vivienda financiados con la reactivación de la actividad exploratoria ‌de hidrocarburos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, descartó la posibilidad de un fraude, pese a las frecuentes alertas de Petro sobre la posibilidad de que se alteren los resultados.

Unos 248.000 efectivos de las Fuerzas Militares ‌y la Policía Nacional ⁠vigilarán las elecciones para evitar posibles ataques de grupos armados ilegales en medio del conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado alrededor de ​500.000 muertos.

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en las urnas que abrirán a las ocho de la mañana (13:00 GMT) y cerrarán a las 16:00 (21:00 GMT).

La Registraduría Nacional, encargada de las votaciones, estima que los resultados definitivos se conocerán cuatro horas después.

Con información de Reuters