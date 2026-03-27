Una famosa conductora que trabajó con Iúdica lo destrozó y contó lo que vivió con él: "Pajero"

Una figura de la televisión destrozó a Mariano Iúdica.

Durante una entrevista en Blender, la conductora Carla Conte apuntó con muchísima dureza contra Mariano Iúdica. En un mano a mano con José María Listorti, reafirmó su postura histórica de no volver a compartir un set de televisión con su colega y detalló los graves motivos de su decisión.

La nota transitaba por un clima distendido hasta la clásica pregunta sobre las relaciones en el ambiente. El anfitrión del ciclo indagó sobre los límites profesionales de su invitada. "Yo sé la respuesta, pero te lo tengo que preguntar. ¿Con quién no trabajarías?", consultó con picardía. Fiel a su estilo, la figura reconoció la existencia de un único límite en su carrera. "Bueno, ¿para qué querés que te diga? Emm, no, excepto esa persona no hay nadie con quien no trabajarías", respondió.

Frente a esa confirmación, el entrevistador intentó profundizar en las razones del conflicto. "¿Y por qué tanta bronca con esa persona que no queremos nombrar? No sé por qué. Estamos hablando de Mariano Iúdica", blanqueó el conductor ante los micrófonos. Lejos de esquivar el tema, la actriz se mantuvo firme. "Lo que he dicho siempre, no hay nada que agregar", sentenció.

Carla Cone destrozó a Mariano Iúdica.

La frase de Carla Conte sobre Mariano Iúdica

"Pero no te hizo nada a vos personal", acotó Listorti en medio del relato de Conte. Esa frase desató la reacción de la invitada, quien no dudó en relatar su mala experiencia. "Sí, lo que le hacía a todas las minas que él tenía alrededor me hizo a mí. Ser pajero era una característica de él...", denunció sin ningún tipo de filtro. Para dar por cerrado el momento y evitar mayor exposición, concluyó de manera tajante: "Ya está, ya está".