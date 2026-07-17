Trump acusa a China de interferir en elecciones de 2020, en contradicción con la inteligencia de EEUU

La Casa Blanca antes del discurso al país del presidente estadounidense Donald Trump, en Washington, D.C., EEUU

Donald Trump desclasificó el jueves documentos que, según afirmó, mostraban una interferencia de China en las elecciones estadounidenses, reavivando sus antiguos ataques contra la seguridad electoral, pese ‌a una evaluación de los servicios de ‌inteligencia de EEUU que no halló pruebas de que Pekín hubiera afectado la votación de 2020, en la que el actual presidente de Estados Unidos resultó perdedor.

El discurso de 25 minutos en horario de máxima audiencia subrayó el esfuerzo de Trump por convertir la seguridad electoral en un asunto político central antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que sus compañeros republicanos defenderán sus estrechas mayorías en el Congreso.

Trump volvió a usar sus declaraciones para presionar a los republicanos en ​el Congreso a fin de ⁠que aprueben una legislación que imponga nuevos requisitos de identificación de votantes y ciudadanía, pese a ‌las conclusiones sostenidas durante años de que el fraude electoral en las elecciones ⁠estadounidenses es infrecuente. El proyecto de ley está estancado ⁠en el Senado en medio de una férrea oposición demócrata.

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TRUMP DENUNCIA "VULNERABILIDADES SORPRENDENTES"

Trump dijo que el material desclasificado revelaría "vulnerabilidades sorprendentes en nuestra infraestructura electoral". Pero muchos documentos parecían mostrar lo contrario o no estaban relacionados ⁠en absoluto con la infraestructura electoral de Estados Unidos.

El discurso llegó en un momento ​político difícil para Trump y los republicanos, con su índice de aprobación ‌lastrado por la impopular guerra con Irán y ‌los altos precios de la energía. Trump mencionó brevemente la guerra al comienzo, diciendo que ⁠Estados Unidos estaba "ganando por mucho", mientras enumeraba una serie de logros internos, incluidos recortes de impuestos y su ofensiva contra la inmigración, antes de pasar a la seguridad electoral.

El presidente dijo que estaba desclasificando información sensible que mostraba que China había adquirido ilícitamente 220 millones de archivos de votantes ​estadounidenses, incluidos nombres, ‌direcciones y otros datos.

Según Trump, miembros de la comunidad de inteligencia estadounidense suprimieron deliberadamente información sobre el alcance de las actividades de China.

Una evaluación desclasificada de los servicios de inteligencia estadounidense de 2021 no halló indicios de que ningún actor extranjero intentara alterar o lograra alterar "ningún aspecto técnico" de la votación presidencial de 2020, incluidos los registros ⁠de votantes, las papeletas, los recuentos o los resultados.

Esa evaluación fue realizada bajo la dirección de John Ratcliffe, entonces director de Inteligencia Nacional de Trump y ahora su director de la CIA.

El informe también halló que China había impulsado una campaña que se remontaba al menos a 2008 para recopilar información sobre votantes estadounidenses, opinión pública, partidos políticos, candidatos y altos funcionarios del Gobierno, probablemente con el objetivo de usar el material para predecir resultados electorales.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que los datos de votantes estadounidenses obtenidos ‌por China no eran confidenciales —los archivos de votantes son comprados habitualmente por consultores políticos— y no podían ser manipulados.

Antes del discurso de Trump, algunos funcionarios de la Casa Blanca expresaron preocupación por que la divulgación de la información sobre China pudiera resultar engañosa, dijeron fuentes a Reuters.

El duro lenguaje de Trump sobre China corría el riesgo de sacudir una relación que se ha estabilizado tras la costosa guerra comercial ‌del año pasado. Trump espera reunirse en septiembre con el presidente chino, Xi Jinping, para hablar sobre la mejora de las relaciones comerciales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió de inmediato a una solicitud ‌de comentarios sobre el ⁠discurso. Antes de la alocución, Liu Chang, portavoz de la embajada china en Washington, dijo: "China nunca ha interferido ni interferirá jamás en las elecciones presidenciales de EEUU".

(Reporte ​de Nandita Bose en Washington; reporte adicional de David Morgan, Erin Banco, Edmund Lee, Michael Martina, Peter Eisler, Bo Erickson, Raphael Satter, Kanishka Singh, Ismail Shakil, Jasper Ward y Doina Chiacu; escrito por Joseph Ax; edición de Colleen Jenkins, Don Durfee y Howard Goller; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)