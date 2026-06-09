La queja de Franco Colapinto a su ingeniero por la sanción en el GP de Mónaco: “Limitador”

El argentino quedó decimocuarto en el GP de Mónaco.

El Gran Premio de Mónaco ha sido un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de los pilotos de la Fórmula 1, con un total de siete abandonos y muchas penalizaciones que llamaron la atención por ser casi todas debido al mismo suceso. En total, seis pilotos fueron sancionados por superar el límite de velocidad en el pit lane a pesar de afirmar haber activado el limitador, tal como le sucedió a Franco Colapinto este domingo.

A diferencia de las fechas anteriores, el piloto argentino no salió entre los diez primeros en la largada, sino del decimocuarto lugar, de manera que sus esperanzas para sumar puntos estaban en una buena largada y la estrategia. Sin embargo, la parada en boxes hizo que Franco pierda las pocas posiciones que había ganado hacia la vuelta 37 con el fin no solo de cambiar los neumáticos, sino también de escapar del trencito que se había producido delante de él.

Pero en el giro 60 todo cambió con el accidente de Lance Stroll, quien chocó contra el muro en la curva 19 y produjo la aparición del Safety Car, algo que perjudicó los planes del pilarense. De hecho, Colapinto emitió un exabrupto por la radio en ese momento, a lo que siguió la intervención de Stuart Barlow con la mala noticia: “Nos quedamos afuera. Tenemos una sanción de cinco segundos por acelerar en el pit-lane”.

“¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde?”, fue la reacción del piloto, claramente disgustado tras enterarse de que, encima del Safety Car, se le sumaba tiempo adicional al cronómetro. “Lamentablemente son muchos autos. Creo que en la entrada hay otros seis autos que fueron penalizados por acelerar en el pit lane”, contestó el ingeniero de Alpine, haciendo referencia a las sanciones que recibieron Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell.

Sin embargo, Franco se negaba a aceptar la sanción, sobre todo porque había pulsado el botón para limitar la velocidad, algo que los coches pueden hacer con una configuración al ingresar al pit lane. “Pero puse el limitador de velocidad antes de la curva”, se quejó el argentino, a lo que le siguió la contestación de Barlow, que le avisó que iban a elevar una queja formal a la FIA por la situación.

Colapinto no sumó puntos en Mónaco.

Alpine quiere el podio de Gasly

Uno de los pilotos más perjudicados por los límites de velocidad en el pit lane fue Gasly, quien recibió dos sanciones de cinco segundos que le hicieron perder el podio en el GP de Mónaco. El francés había cruzado tercero, pero cayó al séptimo lugar tras modificarse el clasificador, por lo que Alpine confirmó en un comunicado que hará uso de su derecho a revisión, señalando una posible falla en el sensor del pit lane.