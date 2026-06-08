El homenaje de la Fórmula 1 al Indio Solari en un posteo sobre Franco Colapinto: "Cosas mejores"

La F1 usó una frase del Indio por Franco Colapinto.

El viernes fue un día triste para gran parte de los argentinos debido a la partida de Carlos Alberto Solari, quien falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico a los 77 años en su residencia de Parque Leloir en Ituzaingó. Miles de fanáticos lo despidieron este domingo en Villa Domínico, donde se realizó el velorio hasta la madrugada de este lunes, aunque la Fórmula 1 también le hizo un inesperado homenaje.

Durante las vueltas finales del GP de Mónaco, Franco Colapinto sufrió un leve incidente con Carlos Sainz después del relanzamiento, en el que el piloto argentino había caído al fondo del pelotón para evitar un choque. Quien no tuvo la misma fortuna fue el español, que fue chocado por Nico Hülkenberg y terminó con muchos daños en el FW48, por lo que prosiguió a intentar buscar una ruta de escape para salir de la pista.

Fue en ese momento en el que apareció el piloto de Alpine, que dobló en la curva cerrada previa al túnel del Circuito de Mónaco y se encontró al Williams, al que impactó en el neumático trasero derecho. Después de la carrera, en la que el pilarense quedó en el decimocuarto lugar, ambos pilotos se encontraron en la zona mixta de prensa y hubo un breve intercambio en el que el madrileño dejó claro que no había pasado nada.

“Perdón, venía atento, pero me tiré y…”, había comenzado Franco, que fue interrumpido por Sainz: “No, yo iba roto ya. Normal, iba intentando retirarme”. Justamente este diálogo fue capturado por la F1, que en sus redes sociales mostró el buen trato que tuvieron los pilotos con una memorable frase de una de las canciones del Indio: “Ya sufriste cosas mejores que estas. Franco y Carlos aclarando todo tras el toque en pista”.

Aquella primera oración representa una línea de la letra de “Un ángel para tu soledad” y, además, acompañada con un emoji de dos manos en posición de rezo, como una muestra de homenaje hacia el cantante. De hecho, los aficionados no dejaron escapar el gesto y le agradecieron al CM por la referencia y por haberse puesto en “modo ricotero” en el día de la despedida de uno de los artistas más importantes de la música nacional.

El intercambio entre Colapinto y Sainz que resaltó la F1.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Mónaco, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña el próximo fin de semana. Allí se desarrollará el Gran Premio de Barcelona por la séptima fecha entre el 12 y 14 de junio en la que será la despedida de Montmeló, que ya no será sede del GP de España con la llegada de Madrid.