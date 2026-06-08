Un millón de personas le dieron el ùltimo adiós al "Indio" Solari

Carlos Alberto "El Indio" Solari tuvo un último adiós acorde a su masividad. Casi un millón de fieles, de distintas edades, asistieron al velatorio del ídolo del rock argentino en Avellaneda para despedirse de uno de los artistas más convocantes e influyentes en la cultura argentina.

Fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires confirmaron a El Destape que al velatorio del "Indio" en el Polideportivo Gatica de Avellaneda asistieron a aproximadamente 1 millón de personas. De estas, unas 500.000 las que llegaron a ingresar a la capilla ardiente para despedir al ídolo musical.

Alrededor de las 6, la familia del "Indio" dio por finalizado el velatorio, que duró en total unas 20 horas, Las exequias iniciaron a las 10 de la mañana del domingo y se extendieron hasta el lunes, cuando ya no había más gente en la fila. "Ahora la lluvia nos nada a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", señaló el comunicado que publicaron los familiares del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de X.

"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar para toda nuestra vida", señaló el comunicado de la famiia, que concluyó: "Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más".

Tras la negativa del gobierno de Javier Milei a poner a su disposición la Casa Rosada y el Congreso, el velatorio fue realizado en Polideportivo Gatica, ubicado en el Parque Domínico. Desde la noche del sábado, cientos de fanáticos del "Indio" comenzaron a hacer la fila, apenas se conoció donde iba a ser la sede.

El pueblo ricotero se había convocado en Plaza de Mayo en la tarde del viernes y para un banderazo en el Obelisco el sábado. En la tarde del domingo, la fila para el velatorio en el Polideportivo Gatica llegó a tener una extensión de seis kilómetros y se extendía hasta el Puente Pueyrredón.

"Al Indio lo conocí un poco más de grande. Sus letras me acompañaron en momentos de duelo de familiares cercanos, así que es una marca imborrable en ese sentido", comentó Valentín a El Destape, un seguidor del ídolo rockero, que vino desde Santa Fe a despedir al cantante.

"Mi infancia y mi adolescencia fue regida por Los Redondos y por el Indio, obviamente", contó Natalia, una mujer de 50 años, que relató: "Fue un referente. Mi hermano me los hizo escuchar, apareció con un cassette de La Mosca y la Sopa en casa. Yo tendría 10, 11 años.

“Impresionante la multitud y la actitud con la que se acercó la gente, 50 o 60 cuadras de cola. Es destacable que podamos hacerlo en la Provincia. Hay expresiones de agradecimiento, de dolor y lo colectivo, lo masivo, que es parte del ADN del Indio también se presentó en su despedida”, afirmó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en declaraciones a Radio Provincia.