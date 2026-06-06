El gobierno de Javier Milei le negó a la familia de Carlos "el Indio" Solari la posibilidad de que se haga su velatorio en el Congreso y, menos, la Casa Rosada. Quizás para no quedar en falsa escuadra, la gestión de La Libertad Avanza propuso un lugar para el último adiós al ídolo del rock argentino, pero el ofrecimiento fue tardío.

Apenas conocida la noticia del fallecimiento del ex líder de Patricio Rey los Redonditos de Ricota, los diputados de Unión por la Patria Cecilia Moreau, Germán Martínez y Paula Penacca de Unión por la Patria, por un lado, y Pablo Juliano de Provincias Unidas, por el otro, presentaron notas pidiendo que la Presidencia de la Cámara de Diputados ponga a disposición, si la familia lo deseaba, el edificio del Congreso.

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"El Congreso de la Nación abrió sus puertas para que el pueblo pudiera despedir a Sandro, a Mercedes Sosa, a Leonardo Favio, entre otros artistas populares que construyeron la identidad cultural de nuestra patria. Sin distinciones políticas, porque el Congreso es la casa de todos los argentinos. Queremos que el Indio Solari también pueda recibir allí el homenaje que su trayectoria merece", explicó Moreau a través de su cuenta de X. Según trascendió, el pedido de los legisladores del peronismo habría contado con el aval de la familia.

Horas después, llegó la nota de respuesta del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien argumentó que "la realización de un velatorio público de esta magnitud en el Congreso de la Nación no resultaría la alternativa más conveniente desde el punto de vista operativo y de seguridad". Este argumento se sustentó en una consulta realizada al Ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva.

En ningún momento el Gobierno ofreció la Casa Rosada, lugar en el que se veló a Diego Maradona, otro ídolo de una magnitud quizás similar a la del "Indio" Solari en términos de la convocatoria que podría tener su despedida. "Ni rumor de que se pueda dar. Todo indica que no", habían afirmado a El Destape en los pasillos de la Casa Rosada. Cierto es que la despedida al máximo ídolo del fútbol argentino estuvo atravesada por serios incidentes.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a El Destape que el Gobierno nacional ofreció a la familia del "Indio" el predio de Tecnópolis, ubicado en el municipio bonaerense de Vicente López, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires, para realizar las exequias del cantante. "Nos dijeron que eligieron otro lado", explicaron.

El ofrecimiento de Tecnópolis lo había hecho público el secretario de Cultura, Leandro Cifelli. Según ampliaron a este medio desde el entorno del funcionario, la propuesta "se le hizo saber a un abogado que vinculaba con la familia vía la Ministra de Seguridad, el Jefe de Gabinete y la Secretaria General".

"Hasta ayer a la noche no hubo respuesta. No sé si eso cambió hoy en la mañana porque no corría por nosotros", acotaron.

Finalmente, el último adiós al popular ícono del rock argentino se realizará en el salón Gatica del parque Domínico del municipio bonaerense de Avellaneda. Según el comunicado de la familia del músico, será el domingo "y hasta que haga falta".