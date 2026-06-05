En la Casa Rosada se viven momentos de tensión por el clamor de los fanáticos que quieren darle el último adiós a Carlos Alberto "El Indio" Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fallecido esta mañana a sus 77 años. Su familia, a través de diputados del peronismo, solicitó abrir el Congreso para velar al músico, pero el oficialismo ya rechazó esa propuesta. Hasta el momento, se espera una masiva "misa ricotera" esta noche en Plaza de Mayo.

Mientras continúan arribando fanáticos a la casa del músico en Parque Leloir y comienzan a llegar las primeras personas a Plaza de Mayo, en el Gobierno Nacional temen por las consecuencias que podría causar un funeral mal organizado de un ícono popular comparable con el astro futbolístico Diego Armando Maradona.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", escribió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En paralelo a esta negativa, el gobierno de Javier Milei, con el que el Indio Solari mantuvo una fuerte distancia ideológica, lo despidió con un frío comunicado. Hasta su fallecimiento, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota criticó a la gestión libertaria en casi todas sus apariciones públicas.

Cuáles son las opciones del velatorio

Durante la mañana, ante un pedido de la familia del cantante, la diputada de Unión por la Patria (UxP) Cecilia Moreau había solicitado a las autoridades del Congreso velar al músico en el Parlamento. Pese a dar a conocer la negativa, Menem deslizó que el Gobierno Nacional "se encuentra a disposición de la familia" para organizar su funeral.

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", agregó.

De Boca Juniors a Tecnópolis

Hasta el momento, se desconoce cuál será la decisión final y, según trascendidos, se analiza la posibilidad de que la ceremonia se realice en otros sitios como el estadio de Boca Juniors o Tecnópolis. Otra alternativa que se barajó fue la de realizarlo dentro de la sede del Ejecutivo Nacional. "Ni rumor de que se pueda dar. Todo indica que no", insinuaron a El Destape en los pasillos de la Casa Rosada.

Por su parte, la familia del Indio Solari volvió ratificar que su despedida pública se hará mañana sábado, con lugar y horario todavía a confirmar. "La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber", se comunicó en sus redes sociales.

Ante esta situación, dentro de la Casa de Gobierno bonaerense deslizan que tienen "todo puesto a disposición de la familia", aunque descartaron que se pueda utilizar el Estadio Único de La Plata porque está en remodelaciones.