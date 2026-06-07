Miles de fanáticos se reúnen este domingo en el Parque Los Derechos del Trabajador, ubicado en Villa Domínico, para darle el último adiós al Indio Solari. La mítica vigilia ricotera comenzó a tomar color desde la noche del sábado sobre la avenida Bartolomé Mitre, a muy pocos metros del predio municipal. El homenaje comenzó a las 10 y la familia de la leyenda del rock nacional aclaró que no habrá un horario de cierre para “nadie pierda su oportunidad" de despedirlo. El minuto a minuto de velorio en Avellaneda.
Velorio del Indio: los fanáticos ya ingresan a despedir a la leyenda
Miles de fanáticos ya ingresan a despedir a la leyenda al Parque Los Derechos del Trabajador, ubicado en Villa Domínico, para darle el último adiós al Indio Solari. El minuto a minuto de velorio en Avellaneda.
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Último adiós al Indio: abrieron las puertas del polideportivo Gatica
Las autoridades del municipio de Avellaneda decidieron abrir las puertas del microestadio una hora antes y miles de fanáticos ya despiden al Indio.
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Velorio del Indio: liberaron el peaje Buenos Aires-La Plata para la despedida del ícono
En medio del dolor colectivo por la muerte de la leyenda, el municipio de Avellaneda monta un operativo especial para recibir a una multitud en el Parque Domínico. Cómo llegar al predio.
En medio del dolor colectivo por la muerte del Carlos "Indio" Solari, el municipio de Avellaneda monta un operativo especial para recibir a una multitud en el Parque Domínico. A raíz de la "misa ricotera", desde AUBASA confirmaron que no se cobrará peaje desde las 6 de este domingo en toda la autopista. Hasta el momento, no se anunció el horario de finalización de la medida.
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Ingresan los primeros fanáticos para la despedida: más de 30 cuadras de cola
Los ricoteros despiden al Indio Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador, ubicado en Villa Domínico. Hay más de 30 cuadras de cola para darle el último adiós a la leyenda del rock nacional.
Hace 1 hora
La historia de la pizzería ricotera que será epicentro del velorio del Indio
Avellaneda, autodenominada cuna de la resistencia, se prepara silenciosamente para el estallido de la marea humana que se volcará este domingo. Y allí, la historia que conecta a una pizzería de barrio con el Indio.
Quién hubiera imaginado que una pizzería barrial y ricotera de Villa Domínico sería protagonista del epicentro del velorio al Indio Solari, quien recientemente pasó a la inmortalidad. Bueno, la introducción pareciera ser compatible con alguna de las historias narradas en la discografía redonda. Entre la tristeza y la algarabía, la euforia y la orfandad; así emerge la historia de "Redonditos".
Hace 2 horas
Velatorio del Indio: indicaciones oficiales para despedir al ídolo
Desde la cuenta oficial del Indio informaron que el evento contará con voluntarios, sectores de hidratación, sanitarios y postas de salud. Además, recomendaron que el acercamiento sea desde el lado de Sarandí.
En esa línea, pidieron expresamente que los seguidores se cuiden entre sí y mantengan la calma durante toda la jornada. “Nadie se apure, todos van a llegar a despedirlo”, transmitieron desde la organización.
Hace 2 horas
La despedida al Indio puede "durar más de un día", según PBA
Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires compartieron los detalles de cómo será el último adiós al ídolo de rock.
El velorio público del Indio Solari será en Parque Domínico de Avellaneda.
El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos AIires, Javier Alonso, y el Jefe de Gabinete Carlos Bianco brindaron detalles de cómo será el último adiós al Indio Solari. En diálogo con C5N, los funcionarios informaron cómo se desarrollará el velorio público al ídolo popular en Parque Domínico de Avellaneda.
Hace 2 horas
Velatorio del Indio Solari: la guía definitiva de accesos y colectivos
Todo lo que hay que saber para ir al último adiós del ídolo popular.
Velatorio del Indio Solari: la guía definitiva de accesos, colectivos y trenes para la histórica despedida en Avellaneda.
Avellaneda se prepara para recibir a miles de personas que participarán de la despedida del Indio Solari. Ante la gran convocatoria prevista, el municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desplegarán un importante operativo de seguridad y logística para ordenar los accesos y garantizar el desarrollo de la jornada.
Hace 2 horas
Dónde queda y cómo llegar al Parque Domínico para despedir al Indio Solari
El sur bonaerense será el escenario de la última e inevitable "misa ricotera". En medio del dolor colectivo, el municipio de Avellaneda monta un operativo especial para recibir a una multitud federal en el Parque Domínico.
La muerte de Carlos “Indio” Solari generó un dolor profundo en el corazón popular de la cultura argentina. Tras la inmensa conmoción por su fallecimiento, se confirmó que el último adiós masivo se llevará a cabo este domingo 7 de junio en el polideportivo Parque Los Derechos de los Trabajadores (también conocido como Parque Domínico), ubicado en el partido de Avellaneda. Con el objetivo de albergar una convocatoria que se anticipa histórica y federal, el predio de 10 hectáreas se prepara para recibir la última e inevitable "misa" ricotera. El ingreso público estará habilitado a partir de las 11 horas en el microestadio José María Gatica.
Hace 3 horas
Velatorio del Indio: miles de personas llegan a Avellaneda para despedir a la leyenda
Miles de fanáticos se reúnen este domingo en el Parque Los Derechos del Trabajador, ubicado en Villa Domínico, para darle el último adiós al Indio Solari.
La mítica vigilia ricotera comenzó a tomar color desde la noche del sábado sobre la avenida Bartolomé Mitre, a muy pocos metros del predio municipal.
Aunque el homenaje comenzará a las 11, la familia de la leyenda del rock nacional aclaró que no habrá un horario de cierre para “nadie pierda su oportunidad" de despedirlo.
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Muerte del Indio Solari: qué lugar habia propuesto el Gobierno para el último adiós
Tras negarle el Congreso y la Casa Rosada, la gestión de La Libertad Avanza hizo una propuesta tardía de un lugar para el último adiós al ídolo del rock argentino.
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PBA confirmó cómo será la organización del velorio del Indio: "Estamos preparados"
Se espera que cientos de miles de personas ingresen desde las 11 horas al microestadio José María Gatica, en el Parque Domínico de Avellaneda. El ingreso será por avenida Bartolomé Mitre. Estará presente el gobernador Axel Kicillof.
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El emotivo homenaje al Indio Solari que harán dos clubes del fútbol argentino
El legado del Indio Solari trasciende la música y dos clubes del fútbol argentino lo homenajearán en sus camisetas tras su fallecimiento.
El legado del Indio Solari trasciende la música y llega al fútbol argentino: dos clubes lo homenajearán en sus camisetas tras su fallecimiento.
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Confirmaron que el velatorio del Indio Solari será en Parque Domínico
Se realizará este domingo en el salón Gatica de Avellaneda, con un amplio operativo de seguridad. Mientras tanto, miles de fanáticos continúan organizando homenajes y banderazos en distintos puntos del país.
El músico será velado en Villa Domínico.
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El dolor de Mirtha Legrand tras la muerte del Indio Solari
Pese a que eran dos figuras muy alejadas tanto política como socialmente, Mirtha Legrand tuvo grandes palabras para despedirse del Indio Solari en el día de su muerte.
Mirtha Legrand reveló su sensanción al enterarse de la muerte del Indio.
Hace 21 horas
Edith Hermida se quebró en vivo al hablar del Indio Solari
Una verdadera fan de los Redondos, Edith Hermida, salió a hablar sobre la muerte del Indio Solari y no pudo contener las lágrimas al recordar la gran relación que tenían.
Edith Hermida se emocionó al hablar del Indio Solari.
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Repudiables declaraciones de Feinmann contra el Indio tras su muerte
Pese a que no había pasado ni un día de la muerte del Indio Solari, Eduardo Feinmann decidió faltarle el respeto a su memoria con sus dichos sobre el arte que hizo el artista popular.
Feinmann salió a criticsar al Indio Solari el día de su muerte.
21:32 | 05/06/2026
Walter Bulacio y “Juguetes Perdidos” del Indio Solari: el crimen que marcó a Los Redondos
En 1991, Walter Bulacio tenía 17 años y se dirigía a ver a Los Redonditos de Ricota en el estadio Obras Sanitarias de Nuñez. Antes del show, fue detenido y torturado hasta la muerte por un oficial de policía.
21:07 | 05/06/2026
Las mejores fotos de la despedida del Indio Solari en Plaza de Mayo
Banderas, bengalas, pogos y lágrimas se hicieron presentes en Plaza de Mayo para la que será una de las primeras despedidas al líder ricotero. En las primeras horas de la noche sigue llegando gente al centro porteño.
Kaloian Santos Cabrera