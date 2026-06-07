Velorio del Indio: los fanáticos ya ingresan a despedir a la leyenda

Desde la cuenta oficial del Indio informaron que el evento contará con voluntarios, sectores de hidratación, sanitarios y postas de salud. Además, recomendaron que el acercamiento sea desde el lado de Sarandí.

En esa línea, pidieron expresamente que los seguidores se cuiden entre sí y mantengan la calma durante toda la jornada. “Nadie se apure, todos van a llegar a despedirlo”, transmitieron desde la organización.