Velorio del Indio: liberaron el peaje Buenos Aires-La Plata para la despedida del ícono

En medio del dolor colectivo por la muerte del Carlos "Indio" Solari, el municipio de Avellaneda monta un operativo especial para recibir a una multitud en el Parque Domínico. A raíz de la "misa ricotera", desde AUBASA confirmaron que no se cobrará peaje desde las 6 de este domingo en toda la autopista. Hasta el momento, no se anunció el horario de finalización de la medida.

La mítica vigilia ricotera comenzó a tomar color desde la noche del sábado sobre la avenida Bartolomé Mitre, a muy pocos metros del predio municipal. La duración de la despedida de la leyenda del rock nacional está íntimamente ligada a una decisión de su familia que, en lugar de acordar una hora de cierre, manifestó su deseo de que dure “lo que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Según confirmó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, solo estará habilitado el ingreso peatonal, que estará ubicado en la intersección de la Av. Mitre y Gral. Otero. “Si venís en auto, te pedimos que estaciones unas cuadras antes y llegues caminando, siempre respetando los garajes particulares y cuidando el orden del barrio”, pidió.

Desde la cuenta oficial del Indio informaron que el evento contará con voluntarios, sectores de hidratación, sanitarios y postas de salud. Además, recomendaron que el acercamiento sea desde el lado de Sarandí.

En esa línea, pidieron expresamente que los seguidores se cuiden entre sí y mantengan la calma durante toda la jornada. “Nadie se apure, todos van a llegar a despedirlo”, transmitieron desde la organización.

Al menos 700 efectivos ya se encuentran en la zona desde el sábado al mediodía. También estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias.

¿Dónde queda el Parque Domínico?

El predio está ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, delimitado por la céntrica Avenida Mitre al 5000, y las calles Poole, Darwin y Zeballos, en la localidad de Villa Domínico.

¿Cómo llegar al predio?

Para quienes asistan a despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se desplegará un fuerte operativo de seguridad que incluirá cortes vehiculares totales sobre la Avenida Mitre, por lo que se recomienda priorizar el transporte público.