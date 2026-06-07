Avellaneda se prepara para recibir a miles de personas que participarán de la despedida del Indio Solari. Ante la gran convocatoria prevista, el municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desplegarán un importante operativo de seguridad y logística para ordenar los accesos y garantizar el desarrollo de la jornada.

Según informaron las autoridades, más de 8.000 personas trabajarán en la organización del velorio. Además, habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas instaladas en los alrededores del predio para asistir a los asistentes durante toda la despedida.

Cómo ingresar al velatorio del Indio Solari

La organización confirmó que habrá un único punto de acceso peatonal para ingresar al predio. El ingreso estará ubicado en la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y General Otero, en Villa Domínico. Por este motivo, se recomienda a quienes asistan planificar con anticipación su recorrido y dirigirse directamente hacia ese sector.

Avellaneda se prepara para decir adiós al Indio Solari.

Las autoridades también informaron que desde las 8 de la mañana habrá un amplio perímetro con calles cerradas al tránsito alrededor del Parque Domínico para facilitar la circulación peatonal y garantizar la seguridad de los asistentes.

Este domingo será el último adiós al Indio Solari.

Cómo llegar al velatorio del Indio Solari

Quienes opten por el tren podrán viajar en la línea Roca y descender en la estación Villa Domínico. Desde allí será necesario caminar bordeando el parque hasta el único acceso habilitado, ubicado en la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y General Otero.

También se podrá llegar en colectivo a través de las líneas 17, 22, 98, 148, 159, 178, 197 y 247, que conectan distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires con la zona de Villa Domínico y Avellaneda.

Para quienes decidan trasladarse en auto, desde el Gobierno de la Provincia solicitaron estacionar varias cuadras antes del ingreso y completar el recorrido a pie. La medida busca evitar congestionamientos en los alrededores del predio y facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y emergencia. Además, se pidió respetar los accesos a viviendas particulares y colaborar con el ordenamiento del tránsito en el barrio.

Como parte del operativo especial dispuesto para el último adiós al Indio, no se cobrará peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata para los vehículos que se dirijan hacia Avellaneda. Debido a la magnitud de la convocatoria, se recomienda salir con anticipación y prever posibles demoras en los accesos a la zona.