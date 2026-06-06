PBA confirmó cómo será la organización del velorio del Indio: "Estamos preparados para este gran desafío"

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio detalles de cómo será la histórica despedida que le darán cientos de miles de personas desde este domingo al Indio Solari en el Parque Domínico, partido bonaerense de Avellaneda. "Sabemos cuándo empieza pero no cuándo termina", indicaron las autoridades. Habrá postas sanitarias, puntos de hidratación y más de 8.000 colaboradores. Estará presente además el gobernador Axel Kicillof.

"La idea de la familia es que la mayor cantidad de gente se pueda despedir. Estamos preparados para este gran desafío. Vamos a acompañar la decisión de la familia, es un proceso de ellos con sus admiradores y su público", dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en diálogo con C5N.

El ingreso al predio será solo de manera peatonal desde la avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin, única vía para ingresar al microestadio José María Gatica, donde se ubicará la capilla ardiente en la que estará el cuerpo del mítico cantante. "Se trata de encontrarse, compartir sus canciones. Les pedimos a todos que sea con mucho respeto. Lo más importante es cuidarnos", señaló el ministro.

Cómo será el funeral

Alonso explicó que "va a haber más de 8.000 personas que van a estar cumpliendo diversas funciones" y que habrá "mucha gente de Defensa Civil, bomberos, postas de hidratación y puestos sanitarios". Además, indicó que se colocarán decenas de baños químicos y que incluso se montará por prevención el hospital móvil de la Provincia.

Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó cómo se llegó a la decisión de que sea el Parque Domínico el lugar elegido para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Por instrucción del gobernador pusimos a disposición distintos espacios para que la familia tome la decisión de dónde hacerlo. Queríamos poder participar del homenaje y la despedida", señaló, y luego agregó: "los bonaerenses son muy ricoteros".

El funcionario bonaerense remarcó que "no hay ningún espacio que esté preparado para la masividad de este escenario" y subrayó que aún se desconoce hasta cuándo durará el último adiós, ya que es potestad la familia del cantante. "Sabemos en qué momento empieza, pero no cuándo termina", lanzó.

Detalles del predio

De acuerdo con fuentes de la organización consultadas por El Destape, el predio donde se realizará el velatorio de Solari fue elegido, entre otros aspectos, por sus condiciones para el acceso y la circulación de personas. El lugar se encuentra cerca de la estación Villa Domínico de la línea Roca y dispone de diversas alternativas de transporte público que facilitan el arribo de los asistentes.

El espacio está emplazado sobre avenidas de gran capacidad, con accesos pensados para ordenar el movimiento de público. A la avenida Mitre, uno de los principales corredores de la zona, se suma la avenida Ramón Franco como vía complementaria para mejorar la circulación y reducir la congestión vehicular.

Las mismas fuentes señalaron que la avenida Mitre estará vallada en el marco del operativo de seguridad diseñado para la despedida. Desde la organización consideran que el predio reúne las condiciones necesarias para recibir una convocatoria multitudinaria de seguidores del músico. El municipio estima la asistencia de más de 3 millones de personas durante toda la jornada.