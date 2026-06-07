El país que despide al Indio: orfandad, crisis de empleo y poder eterno para la casta

Como el movimiento de una placa tectónica, la muerte del Indio Solari alteró la escena del presente. Se apoderó de las calles y de los medios que el líder de los Redondos repudió durante toda su vida. Hizo salir a la superficie la identificación que enormes mayorías populares pueden sentir con un músico que forma parte de sus vidas. Pero además sembró un campo de preguntas sobre cómo se vinculan el poder y la política con todo ese universo social que se ubica a miles de kilómetros. ¿Esas multitudes que en todo el país salieron a despedir a Solari asimilan el presente y se resignan o lo viven como algo insoportable? Por debajo de la guerra entre el cinismo y la nostalgia, madura una respuesta que todavía no se conoce.

Circuló mucho en las redes la conferencia de prensa que los Redondos dieron en 1997 en Olavarría, cuando el entonces intendente radical Helios Eseverri decidió prohibir la actuación de la banda. En esa oportunidad, Solari habló de las juventudes que habían ido a verlos. “Tenemos la suficiente edad como para en vez de bajarle línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que la que tipos de nuestra edad puedan tener”. Esa información, que hoy se acostumbra ignorar, puede definir el futuro de la Argentina.

Aunque generó infinidad de apropiaciones en su pueblo, el apogeo de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota coincidió con el menemismo y expresó su reverso. Después vino el proceso conocido como kirchnerismo con el que Solari se identificó en forma personal, algo que no alteró el vínculo con su público. El Indio enamoró con sus letras y su música a distintos públicos. A las clases medias progresistas que lo convirtieron en cortina televisiva y hoy sufren a Javier Milei. Pero también -y ese fue su valor distintivo- a generaciones de perdedores del sistema que lo siguieron durante décadas en una peregrinación interminable que continúa en estas horas, después de su muerte. Una poesía que se cantó en las calles y en las cárceles, como lo recordaron infinidad de testimonios desde el viernes 5.

Con Milei en la presidencia y el gobierno de La Libertad Avanza incómodo ante la irrupción de un dolor que no domina, fue el entendimiento de Máximo Kirchner con Jorge Ferraresi el que encontró el lugar para un funeral del Indio. La orfandad se profundiza ahora en los amantes de Solari y no está claro cuál puede ser la traducción política del malestar. El ídolo de 77 años murió en la misma semana en que miles de mujeres salieron a las calles para repudiar el femicidio de Agostina, un crimen que casi una década después recuerda otros como el de Micaela García, cuando él entonó “Juguetes perdidos” a través del teléfono. En un tiempo en el que todo es tan intenso como fugaz, la dirigencia política y las elites empresarias que ganan con el modelo libertario descansan en un crédito que nunca es eterno.

Nada se repite en forma lineal y frente al revival menemista, la subjetividad sufre mutaciones de alcance impreciso, de la angustia de la desocupación plena en los 90 a la autoexplotación de la vida de plataformas. El último informe de la consultora Sentimientos Públicos indica que hoy la meritocracia - “el que se esfuerza casi siempre puede mejorar”- es un sueño más extendido de lo que puede suponerse, con especial adhesión entre los niveles socioeconómicos altos (64%) y bajos (59%) y menos penetración en las clases medias (48%). Pero el sacrificio no alcanza frente al frío de la actividad económica en los rubros mano de obra intensivos.

El informe de junio del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM describe la geografía del empleo bajo el modelo Milei y discrepa con la idea de que el conurbano y el interior están viviendo realidades paralelas. “Ni el AMBA es la región del país en donde la crisis de empleo adquiere la mayor virulencia ni el interior es un todo homogéneo donde el empleo crece”, dice. El trabajo coordinado por Matias Maito muestra que, desde que asumió Milei, la caída del empleo privado registrado es generalizada: a partir de diciembre de 2023, casi dos tercios de los 498 departamentos del país destruyeron puestos de trabajo.

De acuerdo a los datos del informe, pese a la tracción de Vaca Muerta, la minería y el agronegocio, la desconurbanización queda desmentida porque la destrucción de empleo en las ciudades intermedias y pequeñas es proporcionalmente más aguda que en los grandes aglomerados urbanos. El cuadro se completa con la brecha creciente entre el salario total y el salario disponible después de pagar gastos fijos: vivienda, agua, luz, gas, combustibles, transporte y comunicaciones. Hoy el ingreso disponible está 15 puntos por debajo del salario total: incluso cuando el sueldo registrado en el sector privado logre estabilizarse frente a la inflación general, los gastos fijos devoran el consumo potencial de los hogares.

El duelo popular por la muerte de Solari se impuso al final de una semana que había sido dominada por Patricia Bullrich, una dirigente que va por su tercer protagónico en la política argentina y vende como su principal activo la represión en todas sus formas. “Ella está obsesionada con ser presidenta”, dice un ex compañero de Cambiemos que compartió con Bullrich más tiempo del que hubiera querido. Ante un Milei que pierde autoridad dentro y fuera del gobierno, la ex ministra de Seguridad volvió a exhibir su indisciplina pública sin pagar costos. Lo admitió Karina Milei, con la foto de las dos juntas que difundió la Casa Rosada.

Lo particular del amague de renuncia de Bullrich al bloque de LLA es que se dio en medio de una pelea brutal por el reparto de lugares en lo alto del mundo judicial, puerta de entrada a una vida de privilegios en un poder imperecedero y demasiadas veces letal. Detrás del caso de Verónica Michelli, la "objeción de conciencia" que esgrimió Bullrich y las represalias del presidente al periodismo, está la disputa entre actores que promovieron la llegada de Milei a Casa Rosada y hoy le discuten su poder. Por eso, dicen en cercanías de Balcarce 50, Milei no va a firmar el decreto para nombrar a la cuñada de Hugo Alconada Mon como jueza del TOF 3 de La Plata.

Críptica, cifrada y protagonizada por funcionarios judiciales desconocidos para el 99% de la población, la batalla por los 300 pliegos que tiene Mahiques en carpeta puede leerse en diferentes claves. Pero hay una, esencial en un contexto social crítico: cada pliego aprobado son entre 25 y 30 años de sueldo asegurado para una casta financiada que goza de ingresos millonarios financiados por el Estado.

Para confrontar con Milei, Bullrich se alinea una vez más con Clarín y La Nación, dos grupos con los que el presidente se declara peleado a muerte. No son solo diferencias filosóficas o de modales, sino de intereses y negocios que están sobre la superficie. Tanto que Carlos “Coco” Mahiques, el turista distinguido de Lago Escondido, le aviso al Círculo Rojo que piensa hacer pesar la eternidad a la que accedió gracias al voto de la mayoría del Senado, incluidos 13 de los 25 integrantes de la bancada peronista.

Miembro de la familia judicial que se inspira en la cosa nostra, Mahiques difundió una nota de 3 páginas en la que compara al diario de los Saguier con la mafia. En su queja al presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia se presenta como víctima de la “virulencia” de la empresa La Nación S.A y de sus “epígonos”. “Los métodos y la lógica mafiosa, como alertaba G. Falcone, no es algo privativo de las organizaciones criminales sino de todos los poderosos que, dentro y fuera del Estado, buscan condicionar el normal funcionamiento de la Justicia”, escribió papá Mahiques.

A la asimetría histórica que marca las relaciones entre un poder judicial que no tiene fecha de vencimiento y una dirigencia política que va a elecciones cada dos años en un país en crisis permanente, se suma un grado de autonomía cada vez mayor. “Hoy ningún político puede llamar por teléfono a un juez para decirle lo que tiene que hacer. Antes los jueces tenían una mezcla de respeto y temor a un presidente. Hoy ya no responden a nadie”, dice un ex funcionario de origen peronista que trabajó para distintos gobiernos. Gracias a la fragilidad de los Milei, que contrataron sus servicios, la familia Mahiques busca construir un ejército de lealtades de un valor incalculable.

Los especialistas dicen que los 74 pliegos que el ministro Mahiques logró aprobar completan la autonomización de la casta judicial con respecto a la dirigencia política. El apoyo abrumador que el ex funcionario porteño del PRO logró para sus candidatos muestran que el peronismo tiene diferencias menores con el clan Mahiques. Solo el hijo de Horacio Rossatti y la secretaria de Julian Ercolini fueron rechazados. Enfrentado a la facción de Ricardo Lorenzetti y Ariel Lijo, Mahiques tiene línea con Rossatti, parece mejor parado que Milei y apunta ahora a quedarse con el lugar del Procurador General de Justicia, un cargo que bajo el sistema acusatorio es capaz de concentrar un poder inigualable.

En un contexto de fragmentación y fragilidad en el bloque de poder que promovió a Milei, la pelea entre sectores del poder judicial y empresas de comunicación exhibe el choque entre poderes vitalicios que preceden a Milei y se preparan para sobrevivirlo.

El reparto de poder incluye las ternas de la Cámara Federal porteña y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal que -como anticipó Franco Mizrahi en El Destape- el Grupo Clarín siempre sigue de cerca. Se menciona a Pablo Yadarola, otro de los comensales de Lago Escondido. Sin embargo, Clarín puso bolilla negra a varios candidatos de Mahiques como Alejandro Catania y Juan Galvan Greenway, acusados de ser permeables al kirchnerismo y a Claudio “Chiqui” Tapia.

El ministro de Justicia se prepara para poner fin a la prolongada carrera de Martin Irurzun, el camarista que inventó la doctrina que desató que envió a la cárcel con prisión preventiva a decenas de ex funcionarios y empresarios entre 2017 y 2019. Íntimo de Lorenzetti, Irurzun cumple 75 años el próximo 18 de julio y en el mileismo nadie parece preocupado por prorrogarle su poder por 5 años más, lo que papá Mahiques ya tiene garantizado. En Casa Rosada, le facturan a Irurzun su negativa a frenar la causa Andis, una de las que preocupa a la hermana del presidente.

Mientras Milei apuesta a lograr su reelección en primera vuelta en base a la inflación controlada y la división opositora, una facción del poder económico promueve con fuerza a Bullrich para reemplazarlo. La oposición es mayoría pero tiene visiones encontradas y los intentos de armar una gran coalición anti-Milei parecen lejos de prosperar. Hoy en las encuestas se distingue Axel Kicillof como principal dirigente, persiste Cristina pese a estar inhabilitada de por vida y crece Myriam Bregman como referencia. El último sondeo de la consultora Tendencias dice que la dirigente del Frente de Izquierda empezó a trasladar parte de su imagen en intención de voto (14,6%) y se ubica tercera detrás de Milei (36,5%) y Kicillof (29,9%). Entre los actores de poder conviven dos sensaciones encontradas con respecto a la diputada del PTS: mientras algunos la subestiman y los medios la convocan, otros piden que no se la promueva por demás. Justo lo contrario desliza algún sector libertario que tiene predicamento en Casa Rosada y se tienta con imitar el juego riesgoso que un sector del peronismo ensayó con Milei cuando era apenas un panelista.