Las fuerzas armadas canadienses evacuan a los residentes de Port Hope debido a los incendios forestales.

Por Ryan Patrick ​Jones

TORONTO, Canadá, 20 jul (Reuters) - Los incendios forestales que asolan Ontario siguen extendiéndose y ‌han alcanzado las 735.000 ‌hectáreas, dijo el lunes el presidente de la provincia, Doug Ford, mientras que la calidad del aire, afectada por el humo, sigue siendo perjudicial para la salud en algunas zonas del Medio Oeste de Estados Unidos.

Ford ​declaró en una ⁠rueda de prensa en Toronto que ‌la provincia está luchando contra 190 ⁠incendios activos y que se ⁠había evacuado a unos 1.800 residentes de comunidades poco pobladas del noroeste de Ontario.

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"No escatimaremos ni ⁠un centavo para combatir estos incendios ​y garantizar la seguridad de ‌la población", afirmó.

Los incendios forestales, ‌que se producen en su mayoría en ⁠zonas de difícil acceso, han aumentado las tensiones entre Canadá y Estados Unidos, donde algunos políticos han criticado la respuesta canadiense.

El ​denso ‌humo procedente de los incendios del norte y el oeste de Ontario, así como del norte de Minnesota, provocó la semana pasada la peor calidad del ⁠aire del mundo en Toronto, que posteriormente se extendió a Nueva York y Washington.

Desde entonces, la calidad del aire ha mejorado en el sur de Ontario, así como en el noreste y la costa atlántica central de Estados Unidos, ‌pero sigue siendo deficiente en varios estados del Medio Oeste estadounidense.

A las 11:30 hora local (1530 GMT), la página web AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos calificaba la calidad ‌del aire como "nociva" o "nociva para grupos sensibles" en una zona que abarca partes de Wisconsin, Iowa, Misuri, ‌Illinois, Indiana, ⁠Ohio y Míchigan.

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que le había ​dicho al primer ministro canadiense, Mark Carney, que debía mejorar el control de los incendios forestales de Ontario.

(Editado en español por Carlos Serrano)