Dónde queda y cómo llegar al Parque Domínico para despedir al Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari generó un dolor profundo en el corazón popular de la cultura argentina. Tras la inmensa conmoción por su fallecimiento, se confirmó que el último adiós masivo se llevará a cabo este domingo 7 de junio en el polideportivo Parque Los Derechos de los Trabajadores (también conocido como Parque Domínico), ubicado en el partido de Avellaneda. Con el objetivo de albergar una convocatoria que se anticipa histórica y federal, el predio de 10 hectáreas se prepara para recibir la última e inevitable "misa" ricotera. El ingreso público estará habilitado a partir de las 11 horas en el microestadio José María Gatica.

¿Dónde queda el Parque Domínico?

El predio está ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, delimitado por la céntrica Avenida Mitre al 5000, y las calles Poole, Darwin y Zeballos, en la localidad de Villa Domínico.

¿Cómo llegar al predio?

Para quienes asistan a despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se desplegará un fuerte operativo de seguridad que incluirá cortes vehiculares totales sobre la Avenida Mitre, por lo que se recomienda priorizar el transporte público.