Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Mónaco

Mercedes ha ganado todas las carreras del año hasta ahora.

A pesar de lo monótona que ha sido la carrera, lo cierto es que el Gran Premio de Mónaco ha ofrecido un buen espectáculo con la cantidad de abandonos y sanciones que hubo este fin de semana. Para comenzar, Andrea Kimi Antonelli mantuvo la primera posición que había conseguido con la pole del sábado y consiguió su primer Grand Chelem en la Fórmula 1, lo que consta en tener la pole, la vuelta rápida y haber liderado la carrera de principio a fin.

El piloto italiano superó con creces el desafío de la largada, que quedó marcada por el inconveniente que tuvo Max Verstappen, cuyo RB22 se quedó sin potencia y apenas pudo volver a boxes para retirarse. La contracara de lo sucedido con el tetracampeón del mundo se representa con Isack Hadjar, quien consiguió su primer podio con Red Bull al terminar tercero, aunque sujeto a investigación por una supuesta infracción durante la bandera roja.

Y es que el accidente de Charles Leclerc en la reanudación posterior al abandono de Lance Stroll fue un punto de inflexión, ya que se organizó una segunda largada para las últimas ocho vueltas. Al igual que con Red Bull, Ferrari suplió la baja del piloto local con el segundo lugar de Lewis Hamilton, quien no pudo ganarle el liderato a Antonelli en el relanzamiento y tampoco tuvo preocupaciones con la presencia de Pierre Gasly a sus espaldas.

De hecho, el piloto de Alpine cruzó la línea de meta en el tercer lugar, pero con una doble sanción que le sumaba diez segundos a su cronómetro, por lo que retrocedió hasta el séptimo lugar y benefició a Hadjar. Por su parte, Franco Colapinto no pudo continuar con su racha y terminó decimoquinto, fuera de la zona de puntos y con una penalización de cinco segundos por exceder los límites de velocidad en el pit lane.

Tampoco fue un día completamente positivo para McLaren, ya que los vigentes campeones de constructores solo terminaron con Oscar Piastri en la zona de puntos con su quinto lugar, ya que Lando Norris tuvo que abandonar por problemas en la batería. No obstante, el australiano se mantiene a la espera de una posible sanción a Hadjar, lo que podría permitirle subir al tercer escalón del podio.

El equipo que sí celebró por duplicado en el Circuito de Mónaco fue Racing Bulls, que cerró su actuación con Liam Lawson y Arvid Lindblad en el quinto y sexto lugar, respectivamente. Además, también sumaron Williams con Alex Albon, Haas con Esteban Ocon y Cadillac, que sumó su primer punto en la máxima categoría con el décimo lugar de Checo Pérez.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Canadá 2026

Mercedes: 244 puntos. Ferrari: 165. McLaren: 118. Red Bull: 72. Alpine: 41. Racing Bulls: 39. Haas: 21. Williams: 11. Audi: 2. Cadillac: 1. Aston Martin: 0.

El italiano lidera el campeonato por 66 puntos.

Horarios del GP de Barcelona 2026 de F1

Tras el GP de Mónaco, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde se disputará el Gran Premio de Barcelona entre el 12 y 14 de junio por la séptima fecha. A continuación, los días y horarios: