Hamilton logró su primer triunfo con Ferrari.

Después de un inicio de temporada imbatible para Mercedes, que había ganado las seis fechas iniciales del campeonato, la Fórmula 1 finalmente tuvo otro equipo ganador este fin de semana. Si bien George Russell obtuvo la pole en la clasificación, fue Lewis Hamilton el que se quedó con el Gran Premio de Barcelona este domingo después de haber salido del segundo lugar de la grilla de partida.

El inicio de la carrera parecía indicar la continuidad de la racha de Mercedes, puesto que Russell se mantuvo al frente delante de su excompañero, mientras que Andrea Kimi Antonelli marchaba tercero buscando su oportunidad. En una jornada en la que la estrategia fue clave, no hubo lugar para muchas emociones, con adelantamientos por ingresos a boxes y varios abandonos con el correr de las vueltas.

De hecho, Hamilton se hizo con el liderato en la vuelta 38 después de que Mercedes haya llamado a sus pilotos por segunda vez para cambiar los neumáticos. Para ese momento, el siete veces campeón del mundo debía una parada, pero el abandono de Fernando Alonso le jugó a favor por el Virtual Safety Car, de manera que no perdió el liderato con su ingreso a boxes, algo que fue clave para su victoria con un tiempo de 1:32:28.105.

Quien no corrió la misma suerte fue Charles Leclerc, su compañero, que debió abandonar por una falla en su monoplaza, por lo que Ferrari sumó solo con uno de sus coches. Lo mismo sucedió en Mercedes, puesto que Antonelli se quedó varado después de superar a George y colocarse segundo a tan solo tres vueltas del final, de manera que fue Russell (+19.561s) el que terminó detrás de Hamilton y completó el podio junto a Lando Norris (+23.719s).

McLaren, por su parte, sí logró sumar con sus dos pilotos, ya que Oscar Piastri quedó quinto, pero también sumaron por duplicado Red Bull, Alpine y Racing Bulls. Por otra parte, los que quedaron afuera de los puntos fueron Williams, Audi, Haas, Cadillac y Aston Martin, equipo que culminó antes de tiempo con la cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña con los abandonos de Stroll y Alonso.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Barcelona 2026

Mercedes: 262 puntos. Ferrari: 190. McLaren: 141. Red Bull: 89. Alpine: 60. Racing Bulls: 38. Haas: 21. Williams: 11. Audi: 2. Aston Martin: 1. Cadillac: 0.

Hamilton no ganaba desde el GP de Bélgica 2024.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el GP de Barcelona, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Red Bull Ring, donde se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio por la octava fecha. A continuación, los días y horarios: