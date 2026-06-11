Kimi Antonelli les pone freno a los juegos mentales de George Russell en la Fórmula 1: “No me afectan”

El italiano suma cinco victorias en la temporada.

La previa al GP de Mónaco tuvo a George Russell como protagonista por sus declaraciones en torno a sus escasas chances de ganar el campeonato de la Fórmula 1 frente a los notables resultados cosechados por su compañero. Y es que después de haber ganado el GP de Australia en la primera fecha, el británico ha sido constantemente superado por Andrea Kimi Antonelli, quien suma cinco victorias al hilo.

A eso se suma que el piloto inglés se había quedado sin puntos en Canadá por el abandono a causa de una falla en el W17, a la vez que este fin de semana quedó fuera de los puntos en Mónaco. Ya en la previa a la cita en Montecarlo, Antonelli había manifestado que todavía no tenía nada que perder porque no había ganado el título, un juego de palabras que sirvió como respuesta a las provocaciones de su coequipero.

Russell había señalado que no tenía chances de ganar el título salvo que lo pierda Kimi, intentando tirar la presión en el otro garaje de Mercedes, pero su plan no surtió efecto en el joven. Justamente sobre estos “juegos mentales” del británico se refirió el piloto italiano, que se reconoció inmune a los intentos del británico por desestabilizarlo emocionalmente en el inicio de la gira europea.

“No es la primera vez que vemos juegos mentales. La gente siempre intenta trasladar la presión a su oponente, ya sea un rival externo o un compañero de equipo; no hay mucha diferencia. Afortunadamente, esas cosas no me afectan realmente”, lanzó Antonelli en una entrevista con Motorsport. Además, el líder del campeonato destacó que todavía queda mucho por delante como para ponerse a pensar en que tiene el título en sus manos.

“Seguimos solo en el primer tercio de la temporada, y creo que definitivamente es demasiado pronto para empezar a hablar de un duelo por el título. Estoy trabajando carrera a carrera”, agregó. Con respecto al impacto de cada triunfo, Kimi reconoció que le echa un vistazo a la tabla, pero consciente de que debe enfocarse en hacer lo mejor posible cada vez que se sube al monoplaza.

Por último, Antonelli volvió a marcar su postura frente a las declaraciones de Russell: “Como todavía no he ganado nada, no tengo nada que perder. El objetivo es ganar tantas carreras como sea posible y, como consecuencia, el campeonato”. Cabe mencionar que el italiano tiene una diferencia de 68 puntos en relación con su compañero, que fue superado por Lewis Hamilton en la tabla de posiciones y cayó al tercer lugar.

Wolff impulsó el arribo de Kimi a Mercedes.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Mónaco