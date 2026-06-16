Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Tras haber puntuado solamente con Pierre Gasly en Mónaco, Alpine ha vuelto a sumar por duplicado este fin de semana en el GP de Barcelona, donde las cosas no habían comenzado muy bien para el equipo. Desde las prácticas hasta la clasificación, el A526 no había mostrado un buen rendimiento, a tal punto que tanto Franco Colapinto como su compañero no lograron pasar a la Q3, por lo que arrancaron la séptima fecha fuera de los puntos.

No obstante, la notable largada de ambos les permitió acercarse a los diez primeros lugares y antes de la mitad de la carrera ya se habían colocado en zona de puntos, en parte gracias al compañerismo que mostró el argentino. De hecho, Gasly terminó séptimo y Colapinto octavo, aunque una polémica penalización postcarrera lo hizo caer al décimo lugar, algo que no afectó a la impresión que se llevó Flavio Briatore.

En un comunicado publicado en los canales oficiales del equipo de Enstone, el italiano celebró la actuación de sus dos pilotos en el Circuito de Barcelona-Cataluña. “Hoy el equipo ha protagonizado una remontada espectacular, teniendo en cuenta cómo empezamos el día. Pasamos de salir fuera del top 10 a terminar con ambos coches en los puntos”, comenzó el asesor de Alpine, que se refirió a la evolución del monoplaza.

“Nuestro coche parece rendir mejor y ser más competitivo los domingos que los sábados, y necesitamos encontrar rápidamente la manera de mejorar nuestro rendimiento general”, agregó. Después de este elogio al trabajo de los ingenieros y mecánicos, “Il Padrino” no dejó pasar la oportunidad de señalar a sus pilotos, sin hacer diferencias entre ambos y resaltando lo importante que es sumar con los dos coches para el campeonato.

“Felicitaciones a Pierre y Franco por su cooperación y trabajo en equipo para maximizar nuestra posición en la carrera y sumar la mayor cantidad de puntos posible, que siempre es nuestra prioridad número uno”, cerró. Cabe mencionar que el argentino le cedió su posición al francés en la vuelta 20 con el fin de que su compañero pueda adelantar a otros coches y favorecer la estrategia de la escudería, motivo por el que Briatore destacó la actitud de la dupla.

Alpine quedó quinto en la tabla de constructores.

¿Cuándo es la próxima carrera?

Después de la seguidilla de Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la octava fecha del campeonato, que se desarrollará en el Red Bull Ring. En dicho circuito se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.