Colapinto quedó octavo en el GP de Barcelona.

Hace una semana, Franco Colapinto no pudo continuar con su racha de puntos en la Fórmula 1 tras terminar en el decimocuarto lugar en el GP de Mónaco, donde su estrategia se vio frustrada por los incidentes que tuvo la carrera. La cita en el Principado también dejó al pilarense afuera de la Q3, algo que se repitió este fin de semana en la clasificación del Gran Premio de Barcelona, donde había quedado en el decimotercer lugar de la grilla.

A diferencia de lo sucedido en Mónaco, el piloto argentino encontró más espacios este domingo en la largada, puesto que concretó dos adelantamientos cuando se apagaron las luces de los semáforos en el Circuito de Barcelona-Cataluña. El plan de salir con neumáticos blandos, cuya puesta en calor es más rápida que los demás compuestos, le sirvió a Colapinto, que pasó a Gabriel Bortoleto en la primera curva.

La diferencia de neumáticos fue clave para el pilarense, ya que aprovechó que el brasileño había salido con medios y le ganó la posición en la parte interna de la curva con el A526. Pero eso no fue todo, ya que Franco también se vio favorecido por la mala largada de Isack Hadjar, quien tuvo una lenta salida que lo hizo caer al decimocuarto lugar tras ser rebasado por el argentino, que se puso decimoprimero en cuestión de segundos.

El arranque de carrera de Colapinto fue tan bueno que incluso estuvo a punto de meterse en la zona de puntos desde el inicio cuando Arvid Lindblad cortó una curva, lo que le hizo alejarse del A526. Si bien esta acción fue investigada por los comisarios, estos consideraron que no había sanción para el británico al considerarse una situación de carrera, de manera que el pilarense no pudo ganar otra posición en esa primera vuelta.

Claro que el salir con la goma blanda generó consecuencias a la larga, ya que su degradación fue más veloz, lo que lo obligó a entrar a boxes en la vuelta 13 y caer a la decimoctava posición. A pesar de esto, las posiciones obtenidas al inicio fueron clave cuando se reacomodó la grilla, ya que Franco siempre se mantuvo cerca de los puntos y terminó concretando un sólido octavo lugar, lo que le permitió sumar cuatro unidades en el campeonato.

El argentino sumó en cuatro fechas hasta el momento.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Barcelona