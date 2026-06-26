Noruega vs. Francia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Noruega y el la Selección de Francia se enfrentarán este viernes 26 de junio a las 16 hs (horario de Argentina) en el Boston Stadium de Massachusetts. Se trata de uno de los encuentros más esperados de la zona de grupos del Mundial 2026 y es clave porque definirá el primer lugar del Grupo I, de cara a la clasificación en dieciseisavos.

Noruega vs. Francia: quién gana el partido, según la IA

La inteligencia artificial analizó el rendimiento individual de sus principales figuras, los antecedentes inmediatos y el equilibrio táctico de ambos planteles y definió que Francia es el gran favorito a ganar el encuentro.

De acuerdo a la IA y las estadísticas, hay un 62% de probabilidades para el conjunto de Francia, mientras que un escaso 18% de posibilidades para un triunfo de Noruega y un 20% destinado al empate. La proyección del partido sugiere una diferencia de 1 o 2 goles.

El ganador del partido será Francia, según la intelignecia artificial

Desde el plano de las individualidades, el partido presenta un enfrentamiento histórico entre dos de los delanteros más determinantes del planeta: Erling Haaland por el lado noruego y Kylian Mbappé al frente de ataque francés. Mientras que el atacante nórdico depende en gran medida del volumen de juego que logre generar su mediocampo —encabezado por Martin Ødegaard—, Mbappé cuenta con un sistema de soporte de jerarquía colectiva mundial que le otorga a Francia una notable versatilidad tanto en la gestación como en la finalización de las jugadas.

En la comparativa de equipos, el seleccionado de Francia, uno de los máximos candidatos a quedarse con el título, demuestra una superioridad estructural evidente. Las herramientas de análisis estadístico destacan que la profundidad del plantel francés le permite sostener un ritmo de alta intensidad durante los 90 minutos, registrando un promedio de posesión superior al 58% en sus últimas presentaciones y una efectividad de cara al arco sumamente elevada.

Por su parte, Noruega se consolida como un equipo peligroso en transiciones rápidas y juego aéreo, pero que suele exhibir grietas defensivas cuando es presionado en su propio campo por rivales de primera línea. Los antecedentes históricos y la experiencia en instancias de máxima presión inclinan la balanza de manera contundente hacia los vigentes subcampeones del mundo.