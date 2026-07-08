Cómo era Lionel Messi de joven: las fotos del futbolista antes de volverse famoso

Lionel Messi se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos

Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero mucho antes de conquistar títulos y romper récords ya mostraba señales de su enorme talento. Las imágenes y entrevistas de su adolescencia permiten descubrir cómo era el rosarino antes de alcanzar la fama mundial.

Cómo era Lionel Messi a los 16 años en Barcelona

En 2003, cuando apenas tenía 16 años, Lionel Messi protagonizó una entrevista para el canal oficial del Barcelona que, con el paso del tiempo, se volvió viral en las redes sociales.

En aquel momento todavía no había debutado de manera estable en el primer equipo, aunque ya era una de las grandes promesas de las divisiones juveniles del club catalán. Las imágenes muestran a un adolescente muy diferente al que hoy conoce el mundo: reservado, de pocas palabras y visiblemente incómodo frente a las cámaras.

Durante la conversación con el periodista Jaume Marcet, el joven delantero respondía con frases breves, al punto de que el entrevistador debía interpretar varias de sus respuestas para desarrollar la charla.

A pesar de la timidez, el rosarino dejó en claro cuál era su gran objetivo: ganarse un lugar en el plantel profesional del Barcelona y aprovechar cualquier oportunidad que pudiera surgir.

Con apenas 16 años, Lionel Messi ya era una de las grandes promesas de las inferiores del Barcelona

La ilusión de jugar junto a las figuras del Barcelona

En aquella recordada entrevista, Lionel Messi habló sobre sus expectativas de integrar el primer equipo y reconoció que estaba preparado para responder si el entrenador lo necesitaba.

Incluso aseguró que estaba dispuesto a reemplazar a Ronaldinho en caso de que el brasileño, por entonces máxima figura del conjunto catalán, sufriera una lesión. Aquellas declaraciones reflejaban la confianza que tenía en sus condiciones futbolísticas, aun cuando todavía no era una estrella reconocida.

Con el paso de los años, esa ilusión terminó convirtiéndose en realidad. Messi no solo logró consolidarse en el Barcelona, sino que escribió una de las etapas más exitosas en la historia del club, conquistando numerosos títulos colectivos y una extensa lista de premios individuales.

Las imágenes de Lionel Messi a los 18 años

Dos años después, en 2005, el cambio futbolístico de Lionel Messi ya era evidente. Con 18 años transitaba su primera temporada sin asistir al colegio y comenzaba a tener mayor continuidad en el Barcelona. Aunque todavía conservaba la timidez que lo caracterizó durante gran parte de su juventud, dentro de la cancha exhibía un nivel que hacía pensar que estaba destinado a convertirse en una figura de talla mundial.

En una entrevista realizada en 2003, Messi aseguró que estaba preparado para aprovechar cualquier oportunidad en el primer equipo

Las fotografías de esa época muestran a un joven con rasgos propios de la adolescencia, como las marcas de acné en el rostro, pero también a un futbolista que empezaba a deslumbrar por su velocidad, habilidad y capacidad para desequilibrar a cualquier defensa.

Aquellos primeros años fueron determinantes para el desarrollo de una carrera que luego marcaría una época en el fútbol internacional.

Lionel Messi se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos

El presente de Lionel Messi, más de dos décadas después

Más de veinte años después de aquellas primeras entrevistas, Lionel Messi mantiene el mismo talento que lo convirtió en un referente del deporte, aunque con una experiencia completamente distinta frente a los medios de comunicación.

Actualmente disputa el que anunció como su último Mundial con la Selección Argentina y continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol internacional. A lo largo de su carrera rompió innumerables récords, conquistó títulos con sus clubes y con la Albiceleste, además de consolidarse como uno de los máximos ídolos del deporte.

Las imágenes de su juventud permiten apreciar el enorme recorrido que realizó desde aquel adolescente tímido que soñaba con debutar en el Barcelona hasta transformarse en un símbolo del fútbol mundial. Cada foto y cada entrevista de sus primeros años reflejan el inicio de una historia que terminaría dejando una huella imborrable en la historia del deporte.