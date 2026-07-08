McDonald's: diez años después, vuelve a fracasar su plan de empleo

A diez meses del anuncio de un plan de empleo firmado con la cadena de comidas rápídas McDonald’s, el Gobierno Nacional se jactó esta semana de haber logrado la incorporación a la empresa de “más de 80% de las personas capacitadas” por el Ministerio de Capital Humano sin aclarar la distancia con el objetivo inicial: de una meta de 10 mil nuevos empleos en la compañía, la dotación de personal desde entonces creció en apenas 656 personas.

De los ingresados a partir del lanzamiento del anuncio sólo se pudo verificar a 6 trabajadores provenientes del plan social originalmente pensado para este traspaso y otros 327 asignables a iniciativas de la actual gestión. El grueso de las casi 4 mil personas ingresadas a la razón social Arcos Dorados desde septiembre pasado se explica por programas lanzados por gobiernos anteriores y en todos los casos con sueldos de 1.100.000 pesos por jornada completa.

El resultado luce magro para la pirotecnia libertaria y remite además al que cosechó un plan casi idéntico lanzado hace diez años por la administración de Mauricio Macri. En aquella oportunidad la gestión de Juntos por el Cambio se propuso crear 5 mil puestos nuevos de trabajo en la cadena de comidas para jóvenes de 18 a 23 años a cambio de un monto inferior al salario mínimo, vital y móvil. Pero en 2017, un año después, el plan apenas había logrado emplear a 700 jóvenes y el Ejecutivo resolvió ponerle fin.

Si el estímulo entonces era el pago de un sueldo reducido, el plan lanzado por la ministra Sandra Pettovello en septiembre del año pasado contempla exenciones en los aportes a la seguridad social por parte de la multinacional del payaso. El Destape debió reconstruir la evolución del programa y las ventajas ofrecidas por el Gobierno en los sindicatos involucrados por la vigencia de sus convenios colectivos en vista del secretismo acordado entre los firmantes.

Arcos Dorados cuenta en la actualidad con una nómina declarada de 12.584 trabajadores registrados en todo el país. Sólo con esa cifra en vista de inmediato levantó suspicacias que Capital Humano anunciara 10 mil nuevos empleos en base al acuerdo, casi el doble de la dotación actual. Además la norma en las casas de comidas rápidas es la rotación constante y la escasa permanencia promedio de asalariados por lo general jóvenes y que en muchos casos combinan la jornada laboral con sus estudios.

Para quienes suelen revisar la dotación de personal de la compañía, el anuncio del Gobierno apenas sirvió para que esa rotación habitual se concentrara más en apelar a trabajadores disponibles en las bolsas de empleo de la Secretaría de Empleo que en el mercado laboral, sin que pudiera verificarse una mayor propensión a la contratación. A mayo pasado Arcos Doragos había declarado 12.584 empleados contra los 11.928 del mismo mes de 2025 (655 de diferencia). Incluso para mayo de 2024 la compañía se había achicado hasta una nómina de 11.691 personas contra las 14.165 que declaró en el mismo mes de 2023, y las 13.546 de 2022.

De un total de 3.980 nuevos empleados ingresados entre septiembre de 2025 y mayo último, 2.922 lo hicieron en base a programas gubernamentales instaurados en 2022 y 2023 durante la gestión de Alberto Fernández. Y de los 333 que puede adjudicarse Pettovello por sus iniciativas de capacitación laboral, apenas 6 corresponden al plan Volver al Trabajo, la denominación con la que el Gobierno rebautizó el programa Potenciar Trabajo. En abril pasado el Ejecutivo confirmó la desactivación del Volver al Trabajo, que tenía congelado su haber de 78 mil pesos desde la asunción de Javier Milei, y que hasta entonces cubría a más de 900 mil beneficiarios.