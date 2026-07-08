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Ciudad de Buenos Aires

Totalmente gratis: distribuyen libros frente a una icónica plaza de la ciudad de Buenos Aires

Las primeras 50 personas podrán recibir cinco ejemplares, luego se entregarán de a un solo libro. Los requisitos para acercarse.

08 de julio, 2026 | 11.03

La Librería del Fondo de la ciudad de Buenos Aires entregará desde este miércoles 8 de julio libros completamente gratis de la colección 25 para 25 a personas de entre 15 y 30 años. Se trata de una campaña impulsada por la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), que busca promover la lectura en jóvenes mediante la circulación gratuita de dos millones y medio de ejemplares en América Latina.

Cómo funciona la entrega de libros gratis: cuáles son los requisitos

A partir de las 17 hs de este miércoles, la Librería del Fondo (ubicada en Costa Rica 4568) comenzará la entrega de los ejemplares. Los primeros 50 jóvenes en acercarse a la fila podrán recibir hasta cinco libros gratis de la colección a su elección. Luego se entregará uno por persona y al azar hasta agotar el stock. Es clave tener entre 15 y 30 años. 

Los libros se entregan a personas de entre 15 y 30 años en la Librería del Fondo

Los horarios del atención en la librería son los siguientes: 

  • Lunes a viernes de 9:30 a 20
  • Sábados, domingos y feriados de 12 a 20 h. Durante el 9 de Julio estará abierta en esa franja horaria.

MÁS INFO

¿Qué títulos estarán disponibles?

La selección incluye obras de reconocidos y premiados escritores como Osvaldo Bayer, Juan Gelman, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Amparo Dávila, Nona Fernández y del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. 

Entre los géneros se destacan la poesía, narrativa, ensayos, literatura latinoamericana, indígena y experimental. También hay ejemplares de historias no ficcionales y de memorias políticas.

La lista de la primera edición se amplió levemente, entre los cientos de títulos, quienes se acerquen también se podrán encontrar con:

  • Canto villano, de la peruana Blanca Varela
  • La muerte de Tyrone Power en el monumental de Barcelona, del escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja
  • El vaso de leche y otras historias, cuentos del chileno Manuel Rojas 
  • Hablapalabra, del venezolano Luis Britto García
  • Las historias prohibidas de Pulgarcito, del poeta salvadoreño Roque Dalton
  • Week-end en Guatemala, relatos del guatemalteco Miguel Ángel Asturias (Nobel de Literatura 1967) 
  • Mañana es lejos, del escritor e historiador argentino Eduardo Rosenzvaig
  •  Poemas, del chileno Raúl Zurita
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