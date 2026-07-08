Totalmente gratis: distribuyen libros frente a una icónica plaza de la ciudad de Buenos Aires

La Librería del Fondo de la ciudad de Buenos Aires entregará desde este miércoles 8 de julio libros completamente gratis de la colección 25 para 25 a personas de entre 15 y 30 años. Se trata de una campaña impulsada por la editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), que busca promover la lectura en jóvenes mediante la circulación gratuita de dos millones y medio de ejemplares en América Latina.

Cómo funciona la entrega de libros gratis: cuáles son los requisitos

A partir de las 17 hs de este miércoles, la Librería del Fondo (ubicada en Costa Rica 4568) comenzará la entrega de los ejemplares. Los primeros 50 jóvenes en acercarse a la fila podrán recibir hasta cinco libros gratis de la colección a su elección. Luego se entregará uno por persona y al azar hasta agotar el stock. Es clave tener entre 15 y 30 años.

Los libros se entregan a personas de entre 15 y 30 años en la Librería del Fondo

Los horarios del atención en la librería son los siguientes:

Lunes a viernes de 9:30 a 20

de 9:30 a 20 Sábados, domingos y feriados de 12 a 20 h. Durante el 9 de Julio estará abierta en esa franja horaria.

¿Qué títulos estarán disponibles?

La selección incluye obras de reconocidos y premiados escritores como Osvaldo Bayer, Juan Gelman, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Amparo Dávila, Nona Fernández y del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Entre los géneros se destacan la poesía, narrativa, ensayos, literatura latinoamericana, indígena y experimental. También hay ejemplares de historias no ficcionales y de memorias políticas.

La lista de la primera edición se amplió levemente, entre los cientos de títulos, quienes se acerquen también se podrán encontrar con: