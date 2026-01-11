Leer sin gastar un peso: cómo retirar libros gratis en las bibliotecas públicas de CABA

Leer sin gastar un peso es posible en la Ciudad de Buenos Aires. A través de la Red de Bibliotecas Públicas, miles de libros (clásicos, novedades, infantiles, ensayos y literatura contemporánea) están disponibles para préstamo gratuito, con un sistema simple y abierto a toda la comunidad.

La red depende del Ministerio de Cultura porteño y está integrada por bibliotecas históricas y barriales distribuidas en distintos puntos de la ciudad. No hace falta ser estudiante ni investigador: cualquier persona puede asociarse y retirar libros cumpliendo unos pocos requisitos.

Qué bibliotecas integran la red pública de CABA

La Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad reúne más de 30 espacios, entre los que se destacan bibliotecas emblemáticas y otras de fuerte anclaje barrial. Algunas de las más conocidas son la Biblioteca Ricardo Güiraldes (La Paternal), la Biblioteca Esteban Echeverría (San Telmo), la Biblioteca Joaquín V. González (Villa Devoto) y la Biblioteca Miguel Cané (Boedo). Pero todas aquellas que componen la red pueden verse en la página oficial.

Cada biblioteca cuenta con su propio catálogo, horarios y perfil, pero todas funcionan bajo el mismo sistema de préstamo, lo que permite acceder a una enorme variedad de títulos sin costo.

Cómo asociarse a una biblioteca pública

Asociarse es gratuito y rápido. El trámite se realiza de manera presencial en cualquiera de las bibliotecas de la red o llenando un formulario de forma online. Para hacerlo, solo se necesita presentar DNI con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. En algunos casos, también pueden solicitar un comprobante de domicilio, aunque no siempre es obligatorio.

Una vez completado el registro, la persona queda habilitada para retirar libros en esa biblioteca y en otras sedes de la red. Asimismo, también puede hacer uso libre y gratuito de las salas de lectura y estudio disponibles en las bibliotecas de la red. No hay límite de edad: pueden asociarse tanto adultos como niños y adolescentes, con autorización de un responsable.

Cómo funciona el préstamo de libros

El sistema es simple: el lector elige el libro en sala o a través del catálogo que cuenta con más de 320 mil ejemplares, lo registra en el mostrador y lo retira por un plazo de 30 días. En la mayoría de los casos, el préstamo puede renovarse si el ejemplar no fue solicitado por otro lector.

La cantidad de libros que se pueden retirar son tres al mismo tiempo y el retiro se hace de 10 a 17 de lunes a viernes. Para devolverlos se puede ir directamente al mostrador, o simplemente dejarlos por buzón en la sede de donde se retiró originalmente.

Mucho más que libros

Además del préstamo de libros, muchas bibliotecas públicas de CABA ofrecen actividades culturales gratuitas: talleres de escritura, clubes de lectura, presentaciones de libros, charlas, funciones para chicos y espacios de estudio. En verano y vacaciones, también suelen organizar propuestas especiales para infancias y adolescentes.

En un contexto donde el precio de los libros se volvió una barrera para muchos lectores, las bibliotecas públicas siguen siendo un refugio cultural fundamental: acceso libre, gratuito y democrático a la lectura, en pleno corazón de la ciudad.